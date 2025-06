O Manchester City se prepara para encarar o Al-Hilal nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Neste sábado, o elenco recebeu uma visita ilustre em Boca Raton: Arsène Wenger, diretor de Desenvolvimento Global de Futebol da Fifa.

Em clima leve e descontraído, Wenger e Guardiola conversaram bastante junto a Kolo Touré, ex-jogador que atualmente integra a comissão técnica do Manchester City para as disputas do Mundial de Clubes. Os registros foram compartilhados nas redes sociais do clube.

Com a presença do dirigente da Fifa nas arquibancadas junto ao treinador e auxiliar, os jogadores estiveram no gramado fazendo as atividades já com foco no jogo que vale a vida no torneio. Jeremy Doku, Vitor Reis, John Stones, Rayan Cherki e Marcus Bettinelli foram alguns dos nomes que estiveram em campo.

Veja as fotos do treino do City deste sábado

Arsène Wenger (à esquerda), Kolo Touré (ao centro) e Pep Guardiola (à direita) no treino do Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)

Manchester City x Al-Hilal: detalhes do duelo das oitavas

Manchester City e Al-Hilal se enfrentam nesta terça-feira, às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium em Orlando, Flórida. O local traz uma boa lembrança ao clube inglês: foi lá que a equipe garantiu a primeira colocação do Grupo G com a vitória por 5 a 2 sobre a Juventus, que avançou em segundo lugar.

Assim como o City, o Al-Hilal também chegou à fase eliminatória com bom histórico, tendo permanecido invicto na fase de grupos. O time que avançar enfrenta Inter de Milão ou Fluminense nas quartas de final, novamente em Orlando.