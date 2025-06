Guardiola revela que destaque do Manchester City deve perder o restante do Mundial

O técnico Pep Guardiola confirmou nesta quarta-feira (25) que Claudio Echeverri está fora das próximas partidas do Manchester City no Mundial de Clubes. O jovem argentino sofreu uma lesão no tornozelo durante a goleada por 6 a 0 sobre o Al Ain e deve ficar afastado dos gramados por pelo menos duas a três semanas.

Echeverri, de 19 anos, vinha sendo uma das surpresas positivas do City na competição. Ele marcou um belo gol de falta contra a equipe dos Emirados Árabes Unidos, mas precisou deixar o campo mais cedo. Segundo Guardiola, o atleta está fora do confronto contra a Juventus, nesta quinta-feira (26), às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos.

— Ele tem alguns problemas no tornozelo. Vai ficar fora por duas ou três semanas, infelizmente. Sinto muito por ele, por todos nós — lamentou Guardiola.

Echeverri fez gol de falta pelo Manchester City em partida contra o Al Ain (Foto: Alex Grimm/AFP)

Rotação no elenco e impacto do calor

Com a classificação às oitavas de final já garantida, Guardiola indicou que fará alterações na escalação para o duelo contra os italianos, inclusive pensando em preservar jogadores diante das difíceis condições climáticas em Orlando.

— Vamos usar jogadores novos na próxima partida, sim. Também farei mudanças no segundo tempo. Ainda vou decidir o time titular amanhã, pensando já na segunda etapa — explicou.

O treinador comentou sobre o forte calor e a umidade na cidade da Flórida, fatores que vêm afetando o rendimento das equipes e influenciando decisões técnicas.

— Está muito quente, isso é óbvio. Não podemos mudar. Jogamos em um estádio maravilhoso em Atlanta, mas aqui todos têm que lidar com isso. Nosso ritmo no último jogo foi melhor do que na estreia, mas jogar ao meio-dia foi muito duro — revelou o treinador.

Rodri deve voltar, mas com cautela

Outro ponto importante abordado por Guardiola foi o retorno de Rodri, que se recupera de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) sofrida na temporada passada, contra o Arsenal. O meio-campista espanhol, vencedor da Bola de Ouro 2024, deve ganhar minutos contra a Juventus, mas não começará como titular.

— Rodri pode jogar, claro, mas não por 90 minutos. Talvez nos últimos 30 ou 35. Ele vem evoluindo bem nos últimos dias, sem dores. Estamos felizes por poder integrá-lo aos poucos — afirmou o técnico.

Rodri falou com a imprensa nesta quarta-feira (Imagem: David Sharp)

Futuro de Ederson no City

Por fim, Guardiola foi questionado por um jornalista sul-americano sobre a possibilidade de esta ser a última temporada do goleiro Ederson no clube. O técnico evitou cravar qualquer definição, mas exaltou o papel do brasileiro ao longo da era vitoriosa do City.

— Não sei. Só posso dizer que estou muito satisfeito com o que vejo nos treinos. Ederson ainda está conosco, e não dá para falar sobre essa década espetacular sem o mencionar. Ele foi essencial em muitos aspectos. Estou realmente contente — completou.

Ederson em campanha de lançamento do novo uniforme do Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)

Manchester City e Juventus se enfrentam valendo a liderança do Grupo G, nesta quinta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. Quem vencer, avança em primeiro e evita uma chave com Flamengo, Bayern de Munique, PSG, Borussia Dortmund e, possivelmente, Real Madrid. Um empate favorece aos italianos, que têm melhor saldo de gols.