No jogo que valia a liderança do grupo, o Manchester City goleou a Juventus por 5 a 2 e garantiu a melhor campanha da fase no Mundial de Clubes, com 100% de aproveitamento. A partida foi realizada nesta quinta-feira (26), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), e teve gols de Doku, Kalulu (gol contra bizarro), Haaland, Foden e Savinho - um golaço - para o City; Koopmeiners e Vlahovic para a Juve.

Com a vitória, o Manchester City garantiu a primeira colocação do Grupo G da competição e pode pegar o Fluminense em uma hipotética fase de quartas de final. Já a Juventus ficou com a segunda posição e vai enfrentar o primeiro colocado do grupo H, que pode ser o Real Madrid.

Como foi o jogo entre Juventus e Manchester City?

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Manchester City, que teve a maior parte das ações no campo de ataque. Logo aos 3', Ait-Nouri fez bela jogada pelo lado esquerdo e cruzou para Bernardo Silva, que pegou de primeira e exigiu bela defesa de Di Gregorio.

Aos 8', Doku recebeu pela esquerda dentro da área já se livrando da marcação e finalizou com precisão para abrir o placar para o Manchester City. Na sequência, Vlahovic recebeu dentro da área livre de marcação e teve a chance de empatar para a Juventus, mas desperdiçou.

No lance seguinte, Ederson saiu jogando errado e entregou a bola no pé de Koopmeiners, que conduziu e finalizou na saída do goleiro brasileiro para empatar a partida. Aos 25', um gol contra bizarro deu a vantagem de volta ao Manchester City. Savinho acionou Matheus Nunes pela ponta direita, que cruzou para dentro da área e viu Kalulu, zagueiro da Juve, se embananar e mandar a bola contra o próprio patrimônio.

Kalulu lamenta gol contra feito no jogo entre Juventus e Manchester City (Foto: Dan Mullan / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Segundo tempo

O segundo tempo começou da forma que terminou o primeiro - domínio total do Manchester City. Aos 6' da segunda etapa, Reijnders achou um passe sensacional para Matheus Nunes, que ficou na cara do gol e serviu Haaland já sem goleiro para ampliar para o Manchester City.

Aos 23', Haaland fez bela jogada na entrada da área e passou a bola para Savinho, que driblou o goleiro e deixou Foden finalizar para fazer o quatro do Manchester City. Aos 30', Savinho fez um golaço para o Manchester City. Após bate e rebate dentro da área, a bola sobrou para o brasileiro, que finalizou de perna direita de primeira para acertar a gaveta de Di Gregorio. A bola ainda bateu no travessão antes de morrer no fundo das redes.

Haaland comemora gol contra a Juventus (Foto: Megan Briggs / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Ainda deu tempo da Juventus diminuir. Aos 38', Vlahovic recebeu dentro da área e tocou na saída de Ederson para fazer o segundo do time italiano.

O que vem por aí?

Primeiro colocado do grupo, o Manchester City volta a campo na segunda-feira (30), às 22h (de Brasília) contra o segundo colocado do Grupo H. Já a Juventus enfrenta o primeiro do Grupo H na terça-feira (1), às 16h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus 2 x 5 Manchester City

Fase de grupos - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Quinta-feira, 26 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

🥅 Gols: Doku (MCI - 8' 1ºT), Koopmeiners (JUV - 10' 2ºT), Kalulu (MCI - 25' 1ºT), Haaland (MCI - 6' 2ºT), Foden (MCI - 23' 2ºT), Savinho (MCI - 30' 2ºT), Vlahovic (JUV - 38' 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Kalulu (JUV)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

⚫ JUVENTUS (Técnico: Igor Tudor)

Di Gregorio; Kalulu, Savona (Gatti) e Kelly; Alberto Costa (Cambiasso), McKennie (Adzic), Locatelli (Thuram) e Kostic; González, Koopmeiners (Yildiz) e Vlahovic.

🔵MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Akanji e Ait-Nouri (O'Reilly); Reijnders, Rodri (Gundogan), Bernardo Silva (Cherki); Savinho, Doku (Foden) e Marmoush (Haaland).

