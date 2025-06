Após vitória, Savinho exalta o trabalho de Guardiola ‘Mostrou o que fazer’

Nesta quinta-feira (26), o Manchester City atropelou a Juventus por 5 a 1 e garantiu o primeiro lugar no Grupo G do Mundial de Clubes, com direito a atuação de gala de Savinho. Com um golaço e uma assistência, o brasileiro falou na zona mista sobre o momento e o técnico Pep Guardiola.

— Primeiramente quero agradecer a Deus pela vitória, pela oportunidadede estar jogando o Mundial de Clubes pelo Manchester City. O Pep pegou esses dois últimos jogos nossos e mostrou hoje na preleção o que a gente tem que fazer de certo. Acabamos de vir de férias também, então pegamos esses dois jogos para pegar ritmo, pegar confiança. E hoje, contra a Juventus, um time maior, ele pediu pra gente pressionar bastante, estar todo mundo junto, e a gente fez isso. A Juventus não conseguiu jogar praticamente e a gente foi feliz nos gols — revelou Savinho à CazéTV.

Aos 23 minutos da segunda etapa, Savinho recebeu de Haaland, driblou o goleiro e já se preparava para comemorar, mas Foden apareceu na frente e colocou a bola dentro das redes - gol para o inglês. Ao ser perguntado se "cobraria" Foden, Savinho respondeu em tom de brincadeira à CazéTV.

— Eu não falei com ele porque eu não sei falar inglês, mas por dentro… Porque eu driblei o goleiro e ia fazer o gol, mas aí ele foi e fez, mas não passa nada. Eu acho que a gente tem que olhar a vitória, o grupo. Ele fez o gol, eu também fiz e dei assistência para ele — brincou.

Com golaço de Savinho, como foi o jogo entre Juventus e Manchester City?

No jogo que valia a liderança do grupo, o Manchester City goleou a Juventus por 5 a 2 e garantiu a melhor campanha da fase no Mundial de Clubes, com 100% de aproveitamento. A partida foi realizada nesta quinta-feira (26), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), e teve gols de Doku, Kalulu (gol contra bizarro), Haaland, Foden e Savinho - um golaço - para o City; Koopmeiners e Vlahovic para a Juve.

Haaland comemora gol contra a Juventus (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Com a vitória, o Manchester City garantiu a primeira colocação do Grupo G da competição e pode pegar o Fluminense em uma hipotética fase de quartas de final. Já a Juventus ficou com a segunda posição e vai enfrentar o primeiro colocado do grupo H, que pode ser o Real Madrid

