Por onde anda Kolo Touré, marfinense ex-Arsenal e City?

Kolo Abib Touré foi um dos zagueiros mais carismáticos e consistentes da era moderna da Premier League. Nascido em Bouaké, na Costa do Marfim, em 1981, ele construiu uma sólida carreira no futebol europeu, especialmente na Inglaterra, onde defendeu grandes clubes como Arsenal, Manchester City e Liverpool. Ao longo da trajetória, conquistou títulos, quebrou barreiras e tornou-se uma referência africana no esporte. O Lance! te conta por onde anda Kolo Touré.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A carreira do marfinense

Sua estreia no futebol profissional foi pelo ASEC Mimosas, tradicional formador de talentos marfinenses. Em 2002, transferiu-se para o Arsenal, onde integrou o mítico time dos “Invincibles” que foi campeão inglês invicto na temporada 2003–04. No total, fez 326 jogos pelos Gunners e marcou 14 gols. Além da Premier League, venceu duas FA Cups e duas Supercopas da Inglaterra.

Em 2009, Touré trocou Londres por Manchester e assinou com o Manchester City. Lá, participou da revolução do clube e levantou a taça da Premier League em 2011–12, encerrando um jejum de 44 anos dos Citizens. Posteriormente, vestiu as cores do Liverpool, entre 2013 e 2016, e encerrou a carreira como jogador no Celtic, onde também foi campeão invicto da liga escocesa.

continua após a publicidade

Touré é um dos poucos atletas que disputaram três Copas do Mundo (2006, 2010 e 2014) e sete Copas Africanas de Nações, sendo campeão em 2015, vice em 2006 e 2012. Pela seleção da Costa do Marfim, ele atuou em 120 partidas e marcou 7 gols, sendo o segundo jogador com mais jogos pela equipe nacional, atrás apenas do irmão, Yaya Touré.

Por onde anda Kolo Touré?

Após se aposentar em 2017, Kolo Touré rapidamente migrou para o lado técnico do futebol. Trabalhou como auxiliar técnico no Celtic e no Leicester City, ao lado do técnico Brendan Rodgers. Em 2022, assumiu seu primeiro trabalho como treinador principal, comandando o Wigan Athletic, na Championship (segunda divisão inglesa), mas foi demitido após nove jogos sem vitórias.

continua após a publicidade

Fora dos campos, Touré é lembrado por seu carisma, liderança e integridade. Ele também é muçulmano praticante e engajado em causas sociais. Em 2014, sofreu uma perda pessoal com a morte do irmão mais novo, Ibrahim, também jogador profissional. Hoje, Touré mantém perfil discreto, mas ainda muito respeitado no futebol britânico e africano.

Clubes por onde passou Kolo Touré:

ASEC Mimosas (1999–2002) Arsenal (2002–2009) Manchester City (2009–2013) Liverpool (2013–2016) Celtic (2016–2017)

Com uma carreira marcada por títulos, disciplina e representatividade, Kolo Touré segue sendo uma figura admirada por torcedores e jogadores. Seu legado como defensor, líder e pioneiro africano permanece vivo no imaginário do futebol europeu e da seleção marfinense. Agora, como treinador, busca escrever um novo capítulo à altura da sua trajetória nos gramados.