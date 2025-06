Guardiola se derrete por atuação do City: ‘Fazia muito, muito tempo’

Nesta quinta-feira (26), o Manchester City atropelou a Juventus por 5 a 1 e garantiu a primeira colocação no Grupo G do Mundial de Clubes, se tornando ainda a melhor campanha da fase e o melhor ataque da competição. A atuação encheu os olhos de Guardiola, que falou com a imprensa após a partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Fazia muito, muito tempo que não fazíamos uma atuação como a de hoje — avaliou o técnico espanhol após a partida.

A reação de Pep não é para menos - o Manchester City dominou a Juventus do início ao fim da partida. Os gols da equipe italiana vieram de falhas individuais, uma delas de Ederson, mas os ingleses jogaram como quiseram contra um adversário que tinha 100% de aproveitamento até então no Mundial.

continua após a publicidade

Quando perguntado sobre o impacto dos jogadores que vieram do banco na vitória, Guardiola não teve dúvidas.

— Claro, com certeza! Rayan Cherki jogou muito bem! É simples: eles têm que competir. Todo mundo sabe que há um pouco de competição entre eles para jogar; essa é a única maneira nos grandes clubes. Eles precisam sentir que, se não jogarem bem, outro vai jogar. Se você não fizer o que tem que fazer pelo clube e pelo time, não vai jogar. Isso sempre faz com que deem o melhor de si — comentou.

Dos cinco gols da partida, dois foram marcados por jogadores que vieram do banco de reservas - Haaland e Foden.

➡️ Bernardo Silva celebra liderança do Manchester City e avisa: ‘Estamos aqui para vencer’

Como foi o jogo entre Juventus e Manchester City de Pep Guardiola?

No jogo que valia a liderança do grupo, o Manchester City goleou a Juventus por 5 a 2 e garantiu a melhor campanha da fase no Mundial de Clubes, com 100% de aproveitamento. A partida foi realizada nesta quinta-feira (26), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), e teve gols de Doku, Kalulu (gol contra bizarro), Haaland, Foden e Savinho - um golaço - para o City; Koopmeiners e Vlahovic para a Juve.

continua após a publicidade

Haaland comemora gol contra a Juventus (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Com a vitória, o Manchester City garantiu a primeira colocação do Grupo G da competição e pode pegar o Fluminense em uma hipotética fase de quartas de final. Já a Juventus ficou com a segunda posição e vai enfrentar o primeiro colocado do grupo H, que pode ser o Real Madrid.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!