Léo Ortiz revela clima com Gerson e expectativa para o Mundial no Flamengo

ATLANTIC CITY (EUA) — O Flamengo vive a expectativa da estreia no Mundial de Clubes na próxima segunda-feira (16), diante do Espérance, da Tunísia, e Léo Ortiz não escondeu a animação de estar disputando o torneio. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (13), em Atlantic City (EUA), local da base rubro-negra durante a disputa da competição, o zagueiro contou o que espera da Copa.

— A expectativa está muito grande, são diversos desafios de diferentes países e continentes, então dá essa sensação de novo, de estar conhecendo algo novo. E também a gente sai bem pouco do Rio de Janeiro. Poder estar treinando num lugar novo, conhecendo coisas novas, acho que é sempre legal, sempre uma experiência diferente. Então acho que a especulação do campeonato é muito boa, acho que dá aquela sensação de "novo", porque justamente é o primeiro ano que vai ter esse torneio. Acho que a gente está bem empolgado, bem concentrado para fazer uma boa competição — disse o camisa 3.

— Jogar com outras culturas, que veem os jogos de formas diferentes. Estou muito animado. Vivenciar esses momentos será uma oportunidade único. Na verdade, espero que não seja única (risos) — completou, em outro momento.

Sobre o desafio de estreia, Ortiz avaliou o time do norte da África. O defensor do Flamengo disse que a equipe segue estudando o adversário e contou que ele tem staff próprio para analisar os adversários.

— Acho um jogo muito difícil. Os times africanos são muito físicos e técnicos. Vamos estudar mais de perto e o Filipe vai passar para a gente. Eu também tenho um staff que trabalha comigo e que me passa informações dos times que a gente vai jogar contra, e mais detalhadas para, às vezes, mais de um jogador específico que vai ficar próximo à zona onde eu atuo. Então, vamos estudar. Essa parte também, em relação ao Mundial, vai ser bem legal, de poder entender outras maneiras de jogar e como os outros times se portam na região. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um grande jogo, vai conseguir colocar principalmente as nossas dinâmicas, a maneira que a gente joga contra outros times que jogam de diferentes maneiras — explicou o zagueiro.

Saída de Gerson e chegada de Jorginho

Léo Ortiz foi questionado sobre como está a relação do elenco com Gerson, capitão rubro-negro, que tem acordo com o Zenit para deixar o Flamengo após o Mundial de Clubes. Segundo o defensor, o companheiro segue focado na competição da Fifa.

— A relação com ele, o dia a dia, não mudam, o tratamento é igual. A gente não fica perguntando muito, porque é uma questão dele, e a gente está num momento de foco total no Mundial (…) Eu tenho certeza que ele está muito focado. Ele (Gerson) não se tornou o nosso capitão à toa. Ele está sempre dando o máximo. É um exemplo para nós — declarou Ortiz.

O zagueiro também comentou a chegada de Jorginho. Na opinião do camisa 3, o ítalo-brasileiro terá facilidade de se adaptar ao Fla e pode jogar tanto como primeiro quanto como segundo homem de meio-campo.

— Um jogador como ele, em dois dias aí a gente já vê que vai se encaixar facilmente ao time, com a qualidade que ele tem. O currículo dele dispensa comentários, é um cara muito tranquilo, muito gente boa. Já nos primeiros dias, parece que já estava muito tempo já com a gente, tenho certeza que ele vai agregar muito. Não sei se eu posso falar muito de tática, mas acredito que ele pode jogar o primeiro como o segundo (volante), com a qualidade que ele tem para fazer isso. Ele ogando com outro primeiro, ou outro jogador como o segundo ele mais fixo, tenho certeza que ele vai se adaptar fácil. Acho que a gente tem algumas dinâmicas parecidas com o que ele fazia no Arsenal, então um o jogador como ele vai se adaptar facilmente ao nosso time.

