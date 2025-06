Mundial: jogadores do Flamengo curtem passeio em Atlantic City

Os jogadores do Flamengo ganharam momento de lazer nesta sexta-feira (13) em Atlantic City, em Nova Jérsei (EUA), base do clube durante o Mundial de Clubes da Fifa. O grupo fez o segundo treino nos Estados Unidos pela manhã e, após o almoço, foi liberado para curtir passeio pela cidade onde está hospedado.

O Lance! encontrou os atletas Cleiton, Gerson, Matheus Gonçalves, Wallace Yan e Wesley na saída do hotel, caminhando para conhecer a cidade. A dupla de atacantes, inclusive, parou para atender um fã que estava no local.

Matheus Golçalves e Wallace Yan atendem torcedor do Flamengo nos EUA, local de disputa do Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Treino do Flamengo nesta sexta-feira (13)

Na manhã desta sexta-feira (13), o Flamengo realizou o segundo treino desde a chegada aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa e contou com retornos importantes. Arrascaeta e Alex Sandro, que ficaram fora do treinamento de quinta-feira (12) por conta de controle de carga, foram ao gramado e participaram das atividades. Gonzalo Plata, que na quinta-feira realizou trabalhos com o preparador físico, integrou o treino com os demais jogadores.

Nico de La Cruz, com uma lesão no joelho esquerdo, segue se recuperando e ficou de fora da atividade. O jogador não joga desde o dia 18 de maio, quando sofreu uma entorse na partida contra o Botafogo, válida pelo Campeonato Brasileiro.

