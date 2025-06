Juventus estreia no Mundial de Clubes com goleada sobre o Al Ain

A Juventus não tomou conhecimento do Al Ain e goleou o time rival por 5 a 0 na estreia das duas equipes no Mundial de Clubes. Comandado por Igor Tudor, o time de Turim comando o placar durante praticamente todo o confronto, que foi disputado no Audi Field, em Washington (EUA).

A equipe italiana assumiu a liderança do Grupo G com uma boa vantagem no saldo de gols sobre o Manchester City, que bateu o Wydad Casablanca por 2 a 0 na manhã desta quarta-feira (18). Com a derrota, o Al Ain amarga a lanterna do grupo com um saldo de -5 gols.

👀 Como foi o jogo?

O jogo entre o Al Ain e a Juventus na estreia dos times no Mundial começou morno. O Al Ain foi quem chegou pela primeira vez com Zabala. Aos 10', o lateral-esquerdo passou pela marcação de Francisco Conceição e chutou de direita para a defesa tranquila do goleiro Di Gregorio. O placar foi inaugurado no ataque seguinte com uma boa jogada coletiva da equipe da Juventus. Após boa troca de passes, o lateral Alberto Costa e Kolo Muani venceu a marcação e cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar no Audi Field.

Kolo Muani comemora gol marcado contra o Al Ain (Foto: Roberto Schimidt / AFP)

Aos 15', Andrea Cambiaso cometeu uma falta perigosa na entrada da área. Kaku cobrou direto para o gol, mas a finalização foi bloqueada pela defesa da Juventus, que conseguiu sair para o ataque com velocidade. Aos 18', Rahimi partiu para cima da marcação pela esquerda, invadiu a área, mas chutou fraco e facilitou a defesa do goleiro Di Gregorio.

Aos 21', a Juventus conseguiu entrar na área do Al Ain pela direita. Alberto Moreno ganhou da marcação adversária e rolou para Francisco Conceição. O camisa 7 levou para a perna esquerda, limpou a marcação e chutou praticamente na pequena área. A bola desviou em Ramy Rabia e tirou todas as chances de defesa de Rui Patrício. O lance foi checado pela arbitragem de vídeo, que manteve a decisão de campo e validou gol de Conceição.

Kenan Yildiz comemora gol sobre o Al Ain (Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Aos 30', Yildiz recebeu de Khépren Thuram na intermediária, limpou a marcação de Park e chutou de fora da área. A bola tocou na trave de Rui Patrício e balançou as redes do Al Ain pela terceira vez no jogo. Depois do terceiro gol marcado, a Juventus foi para cima do Al Ain e quase ampliou a vantagem pelo menos duas vezes antes do intervalo. O Al Ain também apareceu no ataque e Kodjo Laba girou sobre a marcação e obrigou Di Gregorio a fazer uma defesa tranquila nos acréscimos. Aos 48', Khéprhen Thuram lançou Kolo Muani, que invadiu a área e tocou na saída de Rui Patrício para transformar a vitória em goleada.

No primeiro minuto do segundo tempo, o Al Ain chegou a diminuir o placar com um gol contra de Alberto, mas a jogada foi anulada por impedimento. Aos 3', Kodjo Laba recebeu um bom lançamento e ficou mano a mano com Kalulu. O atacante cortou o zagueiro e finalizou com força da entrada da área, mas o chute foi defendido por Di Gregorio em uma grande intervenção.

Francisco Conceição comemora um de seus gols sobre o Al Ain (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

Aos 12', Francisco Conceição apareceu novamente pela direita. O camisa 7 invadiu a área, passou por Kouame Autonne e chutou rasteiro e com força para vencer Rui Patrício e marcar o quinto gol do jogo. Aos 20', Conceição deu um ótimo passe para Kolo Muani, que saiu cara a cara com o goleiro português, mas não conseguiu tirar a bola do alcance do camisa 1 do Al Ain.

Aos 40', o Al Ain chegou mais uma vez pela direita. Chadli chutou de fora da área e Di Gregorio caiu no canto esquerdo para encaixar a bola. Aos 43', Douglas Luiz recebeu de Weah na entrada da área, chutou colocado e quase marcou o sexto gol da partida. Aos 44', o meia brasileiro arriscou novamente de fora da área e acertou a trave esquerda do Al Ain.

🌌 O que vem por aí?

Na próxima rodada, a Juventus encara o Wydad Casablanca, de Marrocos, no domingo (22), às 13h. O clube de Turim pode garantir a sua classificação para as oitavas de final com uma combinação de resultados. O Al Ain encara o Manchester City no mesmo dia, às 22h, e, em caso de derrota, ficará sem chances de avançar às oitavas de final do Mundial de Clubes.

✅ FICHA TÉCNICA

Al Ain 0 x 5 Juventus

1ª rodada - Grupo G - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Quarta-feira, 18 de junho de 2025, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Audi Field, em Washington D.C (EUA)

🕴️ Arbitragem: Tori Penso-EUA (árbitra); Brooke Mayo-EUA e Kathryn Nesbitt-EUA (assistentes); Jean-Jacques Ndala Ngambo-RDC (quarto árbitro)

🥅 Gols: Kolo Muani (JUV - 10', 48' 1T), Francisco Conceição (JUV 20' 1T e 12' 2T), Yildiz (JUV 30' 1T)

🟨 Cartões amarelos: McKennie (JUV 4' 1T), Andrea Cambiaso (JUV 15' 1T), Francisco Conceição (14' 2T), Federico Gatti (41' 2T), Traore (AIN 47' 2T)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🟣 Al Ain (Técnico: Vladimir Ivic)

Escalação: Rui Patrício; Traore, Woo Park (Chadli), Marcel Ratnik, Kouame Autonne (Amadou Niang), Facundo Zabala; Ramy Rabia, Kaku (Jasic), Matías Palacios (Yahia Nader); Kodjo Laba e Soufiane Rahimi (Udoh).

⚫ Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Escalação: Di Gregorio; Alberto Costa, Kalulu, Lloyd Kelly, Nicolo Savona (Federico Gatti), Francisco Conceição; Khéphren Thuram (Douglas Luiz), McKennie; Andrea Cambiaso (Timothy Weah), Kenan Yildiz (Koopmeiners) e Kolo Muani (Vlahovic).