Debaixo de forte sol, Manchester City bate o Wydad pelo Mundial de Clubes

Sob o calor do verão norte-americano, o Manchester City venceu o Wydad Casablanca por 2 a 0 com tranquilidade. Em partida com gols de Phil Foden e Doku, Guardiola aproveitou para dar rodagem à equipe - deixando Haaland no banco e dando espaços às novas contratações. O jogo foi realizado no Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA), pela primeira rodada do grupo G do Mundial de Clubes da Fifa.

Durante a partida, os termômetros em Filadélfia marcavam 28º de temperatura, com uma umidade de 76% e um sol escaldante. O jogo contou com para para hidratação aos jogadores.

Como foi o jogo entre Manchester City e Wydad Casablanca?

Primeiro tempo

O Wydad Casablanca não suportou nem 2 minutos sem sofrer gol. Com apenas um minuto completo na primeira etapa, Savinho puxou para o fundo, cruzou de direita e o goleiro soltou a bola no pé de Phil Foden, que não desperdiçou e abriu o placar de perna esquerda para o Manchester City. O time inglês não desacelerou, e quase ampliou com Marmoush aos 8'.

Jogadores do Manchester City comemoram gol de Foden contra o Wydad no Mundial (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Aos 31', o Wydad chegou com perigo e quase empatou o placar. Vitor Reis falhou, e Mailula saiu na cara do gol. O atacante se desequilibrou e chutou fraco para a defesa de Ederson. Aos 42', Doku ampliou para o Manchester City. Em escanteio cobrado por Foden, o belga se antecipou à marcação e mandou a bola para o fundo das redes para fazer 2 a 0 antes do intervalo.

Segundo tempo

Após um inicío de segundo tempo morno, Doku roubou a bola depois de erro defensivo do Wydad aos 8', saiu cara a cara com o goleiro e finalizou, mas Benabid salvou os marroquinos. Depois desta grande chance, o jogo ficou do jeito que o Manchester City gosta. Guardiola rodou o time e trocou passes no campo de ataque sem pressa para definir as jogadas.

Haaland ainda teve a chance de fazer o seu ao 48' da segunda etapa, mas desperdiçou a oportunidade cara a cara com o goleiro. O atacante norueguês veio do banco de reservas no segundo tempo.

O que vem por aí?

O Manchester City volta a campo no domingo (22), às 22h (de Brasília), para enfrentar o Al Ain pela segunda rodada do grupo G do Mundial de Clubes. Por outro lado, o Wydad enfrenta a Juventus, no mesmo dia, às 13h (de Brasília), para tentar pontuar no grupo.

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City 2 x 0 Wydad Casablanca

Fase de grupos - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Quarta-feira, 18 de junho de 2025, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA)

🥅 Gols: Phil Foden (MCI - 2' 1ºT), Doku (MCI - 42' 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Mailula (WAC),

🟥 Cartões vermelhos: - Lewis (MCI)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔵MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; O'Reilly, Vitor Reis, Aké e Lewis; Reijnders, Foden (Rodri), Cherki (Haaland), Savinho (Matheus Nunes) e Doku (Oscar Bob); Marmoush (Gundogan).

🔴 WYDAD CASABLANCA (Técnico: Luis de la Fuente)

Benabid; Moufid, Bart Meljers (Moutaraji), Boutouil, Guilherme Ferreira e Moufi; Moubarik, Zemraoui (Malsa), Amrabat (Obeng) e Lorch (Aziz Ki); Mailula

