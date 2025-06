Federico Valverde teve a chance de mudar o roteiro da partida no fim e dar ao Real Madrid a vitória contra o Al-Hilal, mas o uruguaio perdeu a cobrança de pênalti e a partida terminou empatada por 1 a 1. O tropeço na estreia tem um impacto nos planos do time espanhol na competição - apesar de seguir como favorito -, mas impacta, também, nos cofres do clube. Isso porque o Mundial de Clubes da Fifa tem um modelo de premiação que pode aumentar ou diminuir a cada resultado.

A entidade máxima do futebol determinou um sistema de pagamento neste Mundial que envolve cotas fixas e outras variáveis. Entre os números já definidos, cada continente recebe um valor diferente, sendo que o dinheiro pago aos representantes europeus é o maior de todos, seguido dos clubes sul-americanos e, na sequência, dos times asiáticos.

Por ser o líder do ranking da Uefa, o Real Madrid recebe o teto da premiação fixa paga pela Fifa aos times europeus, o que corresponde a US$ 38,19 milhões, ou R$ 209 milhões na cotação mais atual. Porém, o clube da capital espanhola deixou de faturar um valor milionário por conta do empate, isso porque a competição paga menos pelo empate do que pela vitória.

O time que sai com os três pontos fatura US$ 2 milhões, ou R$ 11 milhões na cotação atual. Ou seja, o Real Madrid ficou com "apenas" R$ 5,5 milhões de prêmio pelo resultado. Por mais que o valor não tenha um peso absurdamente significativo no balanço financeiro do clube, qualquer cifra arrecadada ao longo da competição é importante para o somatório final da premiação, fato que ajuda a calcular se a participação no Mundial de Clubes foi importante dentro e fora do campo.

Real Madrid empatou por 1 a 1 com o Al-Hilal na estreia do Mundial de Clubes (Foto: Reprodução/X/@realmadrid)

Jogo marcado por estreias

O duelo também marcou as estreias de Xabi Alonso e Simone Inzaghi nos comandos de Real Madrid e Al-Hilal, respectivamente. O espanhol contou com diversos desfalques na equipe principal, enquanto o italiano conseguiu fazer com que sua equipe fosse superior e gerasse grandes chances de gols apesar da disparidade financeira entre os clubes.

O que vem por aí para Real Madrid e Al-Hilal?

No sábado (22), Real Madrid e Pachuca reeditam a final do último Intercontinental de Clubes, às 16h (de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo H no Mundial de Clubes. Por outro lado, o Al-Hilal encara o RB Salzburg, às 19h (de Brasília).