Em entrevista coletiva antes do duelo contra o Al Ain na estreia do Mundial de Clubes, Igor Tudor, técnico da Juventus, falou sobre a competição, o clima quente dos Estados Unidos e Bremer, que está em processo de recuperação de lesão. A Juventus entra em campo nesta quarta-feira (18), às 22h (de Brasília), contra a equipe dos Emirados Árabes em jogo válido pela primeira rodada do grupo G.

Sobre a competição, Igor Tudor afirmou que a Juventus não foi aos Estados Unidos para passear. Apesar de reconhecer os adversários difíceis pelo caminho, o técnico pensa em ganhar o Mundial.

— Finalmente vai começar! Será uma competição belíssima, muito aguardada. É o primeiro Mundial de Clubes, há uma grande vontade de começar e muito entusiasmo no grupo. Trabalhamos bem e queremos fazer bonito, isso é certo. Não viemos aqui para participar. A Juve, quando participa, é para vencer. Respeitamos todos, as melhores equipes do mundo estão aqui, então não será fácil, mas há apenas uma forma de encarar este torneio: pensar jogo a jogo. Depois veremos até onde chegaremos — analisou Tudor.

Ao ser perguntado sobre o calor, o croata fez questão de ressaltar que não pode ser usado como desculpa em caso de derrota ou desempenho abaixo do esperado.

— Treinamos para nos adaptar ao horário da partida. O calor? É verão, as regras são iguais para todos. Precisamos focar apenas nas performances e nas tarefas que precisamos cumprir para alcançar nossos objetivos. Acredito que a equipe já se adaptou ao clima e ao fuso horário. Estamos prontos. Conheço todas as equipes, as analisamos. Algumas vêm de campeonatos menos conhecidos, mas é preciso respeitar todos. Temos que nos concentrar em nós mesmos. Seremos nós a decidir nosso destino.

Tudor ainda passou a limpo o momento de alguns jogadores que voltam de lesão, como Locatelli, Koopmeiners e o brasileiro Bremer, que voltou a treinar com o restante do elenco nos EUA.

— Locatelli fez um treino conosco, o tornozelo ainda incomoda um pouco, enquanto Koopmeiners está bem, diria que quase recuperado. Ele, assim como Gatti, está treinando bem com o grupo, e é um bom sinal ter dois jogadores com essa personalidade voltando. O Fede está um pouco mais atrasado que o Koop, mas também está em bom caminho. Titulares? Ainda não, mas estão melhorando e estarão conosco. Rugani vai nos ajudar bastante, é um jogador de valor, treina bem, tem experiência e conhece o clube. Estou feliz que ele esteja aqui.

Bremer está com a delegação da Juventus no Mundial de Clubes (Foto: Reprodução / X)

— O Bremer, por outro lado, será difícil vê-lo em campo aqui, mas ontem ele fez um treino importante, começou a acelerar, disputar duelos. É um passo importante, agora é seguir sem correr riscos. Já é muito bom tê-lo ali com a gente.

Jogos da Juventus na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Al-Ain x Juventus

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo G)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Audi Field

🌏 Juventus x Wydad Casa Blanca

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo G)

📅 22 de junho, domingo, às 13h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Juventus x Manchester City

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo G)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium

