A Juventus estreia no Mundial de Clubes na quarta-feira (18) em um duelo contra o Al-Ain, dos Emirados Árabes. O time de Turim contratou poucos reforços para o torneio da Fifa, entre eles, o zagueiro Pierre Kalulu.

O francês de 25 anos disputou a temporada 2024-25 pela Juventus, emprestado pelo Milan, e foi comprado pelo clube de Turim às vésperas do Mundial. Em uma entrevista para o jornal italiano Gazzetta Dello Sport, o defensor revelou que jamais duvidou que a Juventus não o compraria de forma definitiva.

Kalulu foi comprado pela Juventus e vai disputar o Mundial de Clubes (Foto: Reprodução / X)

— Sinceramente, nunca tive medo de que a Juventus não me comprasse de volta. Sempre confiei no meu trabalho e estou feliz que tudo tenha corrido bem. Eu estava emprestado, mas, na realidade, desde o verão passado, sempre me senti parte da equipe e do ambiente da Juve. Minha situação mudou em termos contratuais, mas o resto permanece o mesmo — disse ao jornal.

Desde agosto na Juventus, Kalulu disputou 39 jogos pelo clube, sendo titular em 35 oportunidades. O defensor marcou um gol pela Juventus no empate com a Atalanta, na 19ª rodada do Campeonato Italiano.

Seu contrato de empréstimo com a Juventus se encerrava no fim de junho, durante a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. A equipe de Turim desembolsou 14,3 milhões de euros pela transferência do zagueiro no início de junho.

Titular absoluto desde sua chegada, Pierre Kalulu se identificou rapidamente com o clube e com a torcida da Juventus. Na entrevista, o atleta declarou que quer entrar para o time de ídolos da Juve com a conquista do título do Mundial de Clubes

Kalulu em material de divulgação do Mundial de Clubes (Foto: Reprodução / X)

— Abrir mão das férias para ganhar o Mundial de Clubes? Claro, até mesmo um ano de férias... Os troféus importam mais do que qualquer outra coisa, porque permitem que você entre para a história e se torne uma lenda — falou.

Jogos da Juventus na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Al-Ain x Juventus

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo G)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Audi Field

🌏 Juventus x Wydad Casa Blanca

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo G)

📅 22 de junho, domingo, às 13h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Juventus x Manchester City

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo G)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium