A Juventus estreia no Mundial de Clubes nesta quarta-feira, diante do Al-Ain, dos Emirados Árabes. O jogo entre as duas equipes marcará também a estreia de Tori Penso, única árbitra que atuará no torneio da Fifa, disputado nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

A entidade selecionou 35 nomes para a arbitragem principal nos gramados norte-americanos e apenas o de Tori Penso é feminino. A árbitra de 38 anos atuará em casa e terá seu primeiro desafio no duelo entre o clube italiano e a equipe emiradense.

Simulador do Mundial de Clubes do Lance!. Simule resultados e veja as chances de classificação do seu time.

Ela fará sua segunda aparição eu uma edição diferente do Mundial de Clubes na partida entre Al Ain e Juventus. Na edição de 2023, atuou em dois jogos da competição, incluindo a disputa pelo terceiro lugar entre Urawa Reds e Al-Ahly, que enfrenta o Palmeiras na fase de grupos.

continua após a publicidade

➡️ Reforço da Juventus: ‘Abriria mão das minhas férias pelo título do Mundial’

Tori Penso em ação (Foto: Reprodução / Fifa)

— É uma honra ter sido escolhida para ser árbitra no Mundial de Clubes da Fifa entre os melhores árbitros do mundo. Estar no mesmo palco que os melhores times do mundo inteiro será incrível — disse à Fifa.

➡️ Tudo o que você precisa saber sobre a Juventus no Mundial

Tori tem importantes feitos no currículo e foi a primeira mulher a apitar uma partida na temporada regular na MLS. Penso também foi a responsável por comandar a final da Copa do Mundo Feminina de 2023.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Árbitros do Mundial de Clubes

Tori Penso integra uma lista com 35 nomes de árbitros de campo que trabalharão nas 63 partidas do Mundial de Clubes. Única mulher no grupo, garante uma representatividade de menos de 3% do sexo feminino entre os árbitros principais da Fifa no torneio.

Veja lista com os nomes e países de cada árbitro: