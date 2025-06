José Boto garante foco de Gerson, do Flamengo, no Mundial de Clubes

ATLANTIC CITY (EUA) - O Flamengo desembarcou na manhã desta quinta-feira (12) nos Estados Unidos para dar início aos período de preparação de olho no Mundial de Clubes da Fifa. O diretor de futebol José Boto concedeu entrevista antes da primeira atividade em solo estadunidense e comentou sobre o caso do volante Gerson, que aguarda os trâmites para jogar no Zenit, da Rússia, após a competição.

- Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar o Mundial e, se joga ou não, não é uma decisão minha, é do técnico. Mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui prontos para o técnico os utilizar - disse José Boto.

Antes disso, o diretor de futebol do clube abriu a coletiva afirmando que abordaria apenas temas ligados ao Mundial de Clubes.

- Estamos aqui num momento histórico do futebol. É a primeira vez que vai acontecer uma competição mundial entre clubes em um formato que vão estar as melhores equipes do mundo. É um momento histórico para toda a gente que participa nisso, inclusive para vocês, jornalistas, e eu quero que todas as perguntas sejam sobre isso. Qualquer outra pergunta vai ser barrada - afirmou.

Gerson aceitou a proposta do clube de São Petersburgo e vai deixar o Flamengo após o Mundial. O Zenit acenou que irá depositar a multa rescisória, avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação atual). O volante deve receber uma valorização em seus vencimentos que correspondem a três vezes o montante atual.

A equipe comandada por Filipe Luís fará sua estreia na próxima segunda-feira (16), às 22h (de Brasília) contra o Espérance, da Tunísia, e depois enfrentará o Chelsea no dia 20, às 15h. Ambos os jogos acontecerão no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O Flamengo encerrará a fase de grupos no dia 24, contra o Los Angeles FC, às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando.

José Boto, diretor do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

