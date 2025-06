Torcedores estadunidenses vibram com chegada do Flamengo para o Mundial

ATLANTIC CITY (EUA) - O Flamengo desembarcou na manhã desta quinta-feira (12) em Atlantic City, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, para o Mundial de Clubes da Fifa. A delegação Rubro-Negra foi recebida por três torcedores estadunidenses fãs do clube, que tiveram a oportunidade de um breve contato.

Três jovens de 18 anos marcaram presença na chegada da equipe comandada por Filipe Luís: Josh, Arnab e Sarthak. Eles, moradores da Filadélfia, onde a equipe jogará os dois primeiros jogos, contra Espérance e Chelsea, passaram a torcer pelo clube assistindo aos jogos da Libertadores, criaram identificação com alguns jogadores.

- Quando vimos que eles iriam disputar o Mundial de Clubes, ficamos muito animados para vir assisti-los. Vamos ver o jogo deles na Filadélfia. Somos da Filadélfia, então estamos muito animados para assisti-los - disse Josh, o mais animado do grupo.

Os amigos têm seus preferidos do atual elenco. Josh é fã de Alex Sandro, Jorginho e do técnico Filipe Luís, Arnab gosta do atacante Matheus Gonçalves, enquanto Sarthak admira o centroavante Pedro.

Para a recepção da delegação rubro-negra, os torcedores estrangeiros prepararam quadros com fotos de Jorginho, De la Cruz, Arrascaeta, Danilo e outros destaques do elenco. Jorginho, que foi o grande reforço para o Mundial, assinou uma das imagens levadas pelos jovens.

Josh, Arnab e Sarthak, estadunidenses fãs do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes:

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando