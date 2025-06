Após disputar os Mundiais de Clubes em 2019 e 2022, por conta dos títulos da Libertadores de ambos os anos, o Flamengo se prepara para edição inédita da competição, que será disputada nos Estados Unidos. Em entrevista ao Lance!, Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do clube carioca, detalhou a expectativa pela participação do Rubro-Negro no torneio. Além disso, ele afirmou que a sua gestão (2013-2018) foi visando a participação do Flamengo em grandes competições como essa.

- Olha, eu estou animado. Eu sou fã do Filipe Luís. Já era fã quando ele era jogador, sou um admirador dele. Uma pessoa séria, estudiosa e focada. Ele está fazendo um trabalho excelente. Caminha para ser um dos grandes treinadores do futebol ao nível internacional. Estou animado com o Mundial. Vamos enfrentar clubes de outra prateleira, mas eu não tenho medo não - iniciou Bandeira de Mello em entrevista ao Lance!.

Bandeira de Mello conta expectatitva para o Mundial (Foto: Divulgação/Flamengo)

- Fazer um trabalho de base, de responsabilidade, com foco no logo prazo. Quando chegamos no Flamengo, o clube vivia aquela situação caótica, catastrófica. Deixei bem claro no meu discurso de posse que, apesar do nosso passivo financeiro enorme, eu estava mais preocupado com o passivo ético e moral. O Flamengo era um clube que não dava um bom exemplo - completou.

Estreia do Flamengo no Mundial

O primeiro jogo do Flamengo no Mundial de Clubes será no dia 16 de junho. O time brasileiro encara o Espérance, da Tunísia, na Filadélfia.

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

