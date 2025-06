Mundial de Clubes: site espanhol alerta europeus sobre fase de Arrascaeta, do Flamengo

O Flamengo chega com a moral elevada para o Mundial de Clubes. Afinal, está na liderança do Brasileirão e nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Este cenário rubro-negro passa muito pelos pés de Arrascaeta, que vive grande momento. Nesta semana, o camisa 10 da Gávea foi elogiado pelo jornal "AS", da Espanha, que alertou as equipes europeias sobre a fase do meio-campista.

- O meia do Flamengo vive um momento brilhante e será a peça-chave da equipe carioca no torneio que será disputado nos Estados Unidos (...) O jogador de 31 anos, nascido em 1º de junho e formado no Defensor Sporting, vive um de seus melhores momentos no Mengão, e isso já diz muito. O uruguaio foi fundamental nas duas Copas Libertadores e nos dois títulos do Brasileirão da equipe, e agora elevou seu nível de jogo. Aliás, ele é o artilheiro do campeonato com nove gols em 11 partidas. Um recorde superlativo para um meia - publicou o jornal espanhol.

Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

- O uruguaio se adapta perfeitamente a esse sistema com seu talento e inteligência tática, e tem marcado gols em todos os aspectos - completou o "jornal "AS" em outro trecho.

Momento de Arrascaeta com a camisa do Flamengo

Ídolo da torcida do Flamengo, Arrascaeta, de 31 anos, é o grande destaque rubro-negro na temporada. O jogador uruguaio é o artilheiro do Brasileirão com 9 gols (4 assistências).

Recentemente, o meia atingiu a marca de 100 participações em gols pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. Desde sua chegada ao clube carioca, ele é o jogador com mais participações em gols na competição. O uruguaio vive a sua melhor fase artilheira desde que chegou ao Brasil.

