Jorginho analisa Bayern, rival do Flamengo no Mundial: ‘Tem pontos fracos’

O Flamengo terá a difícil missão de encarar o Bayern de Munique no próximo domingo (29), e Jorginho analisou o duelo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Em entrevista após o empate por 1 a 1 com o LAFC nesta terça-feira (24), pela terceira rodada do Grupo D, o ítalo-brasileiro elogiou o adversário e disse que o Rubro-Negro irá trabalhar para encontrar os pontos fracos dele.

continua após a publicidade

➡️ Wallace Yan revela comemoração e projeta jogo do Flamengo contra o Bayern

— Acredito que o coletivo dele seja muito forte, muito bem treinado, então com certeza os individuais são muito fortes, muito bons, mas tem pontos fracos como todas as equipes, temos que tentar encontrar para poder sair com a vitória — disparou o meio-campista.

— Com certeza vai ser um jogo muito duro, muito difícil, até mesmo pela mentalidade e seriedade dos alemães. Mas hoje a gente estava focado no jogo que a gente tinha que jogar aqui para, a partir de amanhã, começar a pensar no próximo — completou.

continua após a publicidade

Jorginho comentou também das diferenças de estilos de jogo de equipes de diferentes continentes, como América do Sul e Europa. O volante afirmou que o diferencial não está nos países de cada um, e sim nas características de cada clube.

— Eu acredito que as dinâmicas são diferentes não pelo país que eles vêm, mas pela característica dos clubes. Então tem clubes na França, na Inglaterra, na Alemanha, do mesmo campeonato que jogam completamente diferente, inclusive no Brasil. Eu acredito que a gente tem que focar no que a gente tem que fazer e com certeza tomar cuidado com as forças que eles podem ter — avaliou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Empate com o LAFC

Filipe Luís optou por poupar jogadores diante do Los Angeles, e o camisa 21 foi um dos que iniciou a partida no banco de reservas. Contudo, entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo e deu passe para o gol de Wallace Yan, que driblou a marcação e empatou o placar para o Flamengo. Questionado sobre a jogada individual do atacante e se contava como assistência a participação, brincou dizendo que "não iriam tirar dele".

— Não, não, calma aí, calma aí. Óbvio que foi (assistência). Não vai tirar essa de mim não, cara (risos). O mais importante que ele (Wallace Yan) foi muito feliz na decisão dele e com certeza fez um grande gol carregando a bola, arrastando ali — brincou.

Jorginho ainda seguiu, contando como o elenco rubro-negro descobriu que enfrentaria o Bayern.

— E a informação chegou, a gente estava, se eu não me engano, indo para o lanche da tarde. Então estava na televisão ali e todo mundo viu — revelou.

➡️ Danilo lamenta empate do Flamengo e diz o que espera do Bayern: ‘Sei bem’