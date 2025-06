Danilo lamenta empate do Flamengo e diz o que espera do Bayern: ‘Sei bem’

Apesar da classificação e do primeiro lugar do Grupo D do Mundial de Clubes garantidos com antecedência, Danilo não gostou do empate por 1 a 1 do Flamengo com o LAFC nesta terça-feira (24). O zagueiro citou falta de comunicação para explicar o gol sofrido e lamentou as bolas nas traves durante a partida.

— Difícil explicar (as bolas nas traves), tivemos um monte de ocasiões e não conseguimos fazer, depois, numa bola que a gente facilitou por falta de comunicação, a gente acabou tomando o gol. Fica de aprendizado, que a gente não pode abaixar a guarda em nenhum momento, mas também que a gente teve força e resiliência para buscar o empate. O menino Wallace (Yan) entrou com uma energia incrível, isso que fica de positivo — declarou em entrevista ao "Sportv".

O camisa 13 não escondeu a frustração com o resultado, mas elogiou a postura do Rubro-Negro durante o jogo.

— Obviamente (estou frustrado com o resultado). Acho que esse é o caminho, a gente tem que manter essa linha. Obviamente, o resultado muitas vezes a gente não controla, mas o comportamento, a forma de encarar a partida sim. Acho que a gente encarou com muita seriedade, com determinação total. Tivemos mil chances, bolas na trave, mas não conseguimos fazer, infelizmente foi isso. Agora é zerar, descansar, que vem o mata-mata pela frente e o que foi feito até agora conta pouco — analisou.

Danilo projeta Flamengo x Bayern

Com a primeira colocação do Grupo D, o Flamengo terá como adversário o Bayern de Munique, que terminou em segundo no Grupo C. Sobre o confronto, Danilo exaltou o adversário e disse saber o que esperar do duelo. Além disso, relembrou os tempos de Manchester City, quando atuou com Vincent Kompany, atual técnico dos Bávaros.

— Sem dúvida nenhuma, é uma equipe acostumada a vencer, acostumada aos grandes duelos, encarei eles algumas vezes na vida, sei bem que tipo de jogo nos espera. É um treinador (Kompany) que eu joguei com ele no Manchester City, foi meu capitão, e é um cara que cobra empenho e intensidade dos jogadores. Era assim quando ele era capitão do Manchester City e é assim como treinador, e ele cuida de cada detalhe. Tenho certeza que, para passar por essa eliminatória, vamos precisar estar mais uma vez no nosso melhor dia, com muita sinergia entre a gente. Mas, como a gente demonstrou, tem total capacidade de passar da eliminatória — disse Danilo.

