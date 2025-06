ORLANDO (EUA) - O Flamengo buscou o empate no final contra o Los Angeles FC e segue invicto neste Mundial de Clubes. A equipe agora muda o foco para o jogo contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final da competição. Após a partida, o meia Arrascaeta projetou o confronto decisivo com os alemães.

- Fizemos um grande jogo, faltou só ganhar a partida. Isso é consequência do trabalho que fazemos no dia a dia. Estamos muito felizes em continuar no Mundial. Domingo sabemos que temos uma final muito importante. Não vamos abrir mão da nossa forma de jogar, sabemos que teremos um grande rival pela frente, um dos melhores do mundo, mas isso nos motiva ainda mais - disse.

Questionado sobre a atuação da equipe contra o Los Angeles, o meia uruguaio disse estar feliz com o empenho do grupo na competição.

- Feliz porque a gente continua demonstrando, ao longo da competição, um grande empenho, jogando com a cara do Flamengo, não vamos abrir mão disso. Hoje fizemos uma grande partida, tivemos ótimos momentos, precisamos abaixar as linhas por conta do cansaço, mas estamos felizes por continuar na competição - destacou Arrascaeta.

Wallace Yan se isolou na artilharia do Flamengo na competição, com dois gols. Além do gol de empate contra os americanos, o jovem atacante também balançou as redes na vitória por 3 a 1, contra o Chelsea, na última rodada. Arrascaeta avaliou o futuro do camisa 64.

- Pessoalmente, eu acho que o teto vai ser ele que vai colocar. Ele tem um potencial muito grande, finaliza muito bem e fisicamente é um animal. Como eu falei, ele é um menino, mas quanto mais cedo ele aprimorar algumas situações vai ser melhor para toda a equipe. Com certeza vai ter uma carreira brilhante.

Wallace Yan comemora gol de empate do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo x Bayern nas oitavas de final

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (29), em partida decisiva contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A bola rola às 22h, no Hard Rock Stadium, em Miami. Arrascaeta destacou a qualidade da equipe adversária e falou em não abdicar das convicções para este confronto.

- Todo mundo conhece a qualidade de jogo do Bayern, é uma das melhores equipes do mundo. Estão sempre em um grande nível, esse é mais um passo que vamos ter que dar e não podemos abrir mão das nossas convicções - finalizou.

