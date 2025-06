Evertton Araújo não teme o Bayern contra o Flamengo: ‘Também somos gigantes’

ORLANDO (EUA) - Evertton Araújo pregou respeito, mas disse não temer o próximo adversário do Flamengo no Mundial de Clubes. O Rubro-Negro vai encarar o Bayern de Munique nas oitavas de final, em jogo marcado para domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- O time que vier, a gente tem que estar preparado. Não tem que escolher pra jogar. É um gigante da Europa, mas também somos gigantes. A gente encara jogo a jogo e a pressão é a mesma - afirmou, em entrevista na zona mista.

O volante foi escalado como titular no empate em 1 a 1 com o Los Angeles FC, na noite de terça-feira (24), pela terceira e última rodada do Grupo D. Ele aproveitou que o técnico Filipe Luís decidiu poupar atletas pelo desgaste, pela preocupação com pendurados por cartão amarelo e também por entrar em campo com a garantia da primeira colocação.

continua após a publicidade

Em 82 minutos dentro de campo, Evertton Araújo acertou 76 passes dos 81 que tentou, em aproveitamento de 94%. Ele fez dois lançamentos longos corretos em três tentativas e bloqueou duas finalizações, além de ter ganho o único duelo individual. Os dados são do Sofascore.

O meio-campista, que estreou na competição, acabou substituído por Jorginho aos 36 minutos do segundo tempo. Na temporada, ele tem um gol em 19 jogos, sendo 12 vindo do banco de reservas.

continua após a publicidade

- Se parar pra pensar, vem milhões de coisas na cabeça. Tudo que já passei, tudo que minha família já passou. De estar aqui, só tenho que agradecer a Deus pelas oportunidades que me dá dentro campo para poder honrar - afirmou, em entrevista na zona mista.

Evertton Araújo em Flamengo 1x1 Los Angeles FC, pelo Mundial. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Como foi Los Angeles FC 1x1 Flamengo?

As equipes ainda estudavam o posicionamento em campo e sentiam o clima do jogo quando o Flamengo, que entrou com time misto, teve uma chance claríssima logo aos três minutos. Arrascaeta cobrou falta na segunda trave, e Danilo chegou com perigo para finalizar na trave, com o gol inteiro à sua frente. O Los Angeles FC, no entanto, intensificou as chegadas ao ataque e respondeu na mesma moeda aos 10 minutos, em chute colocado de Delgado que beliscou a trave de Rossi após jogada ensaiada de escanteio.

Dois minutos depois, o Rubro-Negro criou novamente em chute perigoso de Arrascaeta fora da área. E adivinha? A bola pegou no travessão. A partir daí a equipe de Filipe Luís dominou as ações ofensivas e passou a rondar a área do time americano. Uma grande chance, porém, só foi criada aos 29 minutos, em finalização de Pedro novamente no travessão, só que o jogo já estava parado para atendimento do goleiro Lloris, que se machucou após bola alçada na área. Mas, por incrível que pareça, quem balançou as redes foi o Los Angeles FC, em cabeceio de Marlon quase 10 minutos depois. Para a sorte do Flamengo, a arbitragem marcou impedimento no lance e anulou o gol.

No fim do primeiro tempo a superioridade do Flamengo não se traduziu no placar e as equipes foram para o vestiário no 0 a 0. A equipe carioca fechou a etapa inicial com 67% de posse de bola e 10 chutes ao todo, contra dois do Los Angeles.

O segundo tempo começou morno, mas o Flamengo tratou de esquentar de vez, manteve o bom volume ofensivo e criou aos 12 minutos, em finalização de Cebolinha que exigiu grande defesa de Lloris. Logo em seguida, Pedro aproveitou cobrança de escanteio e finalizou por cima da meta em chute que assustou o goleiro francês. O Los Angeles FC seguiu com a estratégia de tentar criar em contra-ataques, enquanto o Rubro-Negro manteve o domínio do confronto. Aos 24 minutos, o Flamengo chegou à sua quarta bola na trave em chute firme de Arrascaeta que parou no travessão de Lloris.

Mas em cobrança de falta aos 38 minutos, Tillman cobrou falta rápida e enfiou boa bola para Bouanga, que só tirou de Rossi dentro da área. A resposta, no entanto, veio logo depois, aos 40 minutos, com o brilho de Wallace Yan, que se tornou protagonista mais uma vez ao passar pela defesa em velocidade e finalizar firme, à esquerda de Lloris, para empatar e transformar o gol que tiraria a invencibilidade do Flamengo em apenas um susto.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real