ORLANDO (EUA) - O Flamengo contou mais uma vez com o brilho de Wallace Yan no empate por 1 a 1 contra o Los Angeles FC (EUA) na noite desta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Depois de sair atrás do placar, o garoto chamou a responsabilidade, fez linda jogada e balançou as redes de Lloris. Esse foi o segundo gol dele na competição, já que também marcou contra o Chelsea, na rodada passada.

Em entrevista na zona mista após o jogo contra o Los Angeles, o atacante de 20 anos comentou sobre a tradicional comemoração, em que abraça o técnico Filipe Luís.

— Quando eu saí do sub-20, o lateral-esquerdo Gilberto, que já jogou Copa do Mundo, me falou que em todos os gols que eu fizesse teria que ir lá dar um abraço nele [Filipe Luís]. Graças a Deus estou balançando as redes e cumprindo o que prometi para o Gilberto.

— Momento muito feliz por estar marcando novamente, pelo segundo jogo seguido no Mundial de Clubes. Só de estar aqui já dá um nervoso, muitas câmeras, né? Mas feliz em poder ajudar o Flamengo de novo e, se Deus quiser, vamos sair vitoriosos nas oitavas de final — completou, de forma descontraída.

Além do próprio Wallace Yan, outro que merece menção é o meia Jorginho, que viu o jovem bem posicionado a ajudou o Flamengo com mais uma bela assistência neste Mundial.

— Foi assistência dele [Jorginho], me viu bem posicionado, confiou em mim, deu o passe e eu fui feliz de sair da defesa adversária para marcar o gol — destacou Wallace.

Flamengo tem pedreira pela frente

Classificado na liderança do Grupo D, com sete pontos, o Flamengo agora encara o Bayern de Munique, que foi o segundo colocado do Grupo C, com seis pontos. As duas equipes entram em campo às 17h deste domingo (horário de Brasília) no Hard Rock Stadium, em Miami.

— O caminho é difícil, mas a gente vai trabalhar. Todos os times que estão aqui têm qualidade. Mas nós vamos trabalhar para buscar esse título — disse confiante Wallace Yan já projetando o confronto entre Flamengo e Bayern de Munique pelas oitavas do Mundial.