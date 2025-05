Com uma vitória heroica por 2 a 1 sobre o Sheffield United na final dos play-offs da Championship, o Sunderland garantiu o retorno à Premier League após oito anos de ausência. Os gols da histórica virada no Estádio de Wembley foram marcados por Eliezer Mayenda, aos 31 minutos do segundo tempo, e Tom Watson, já nos acréscimos. A partida foi realizada no estádio de Wembley, em Londres, e teve início às 11h (horário de Brasília).

Primeiro tempo

O Sheffield United começou a partida com amplo domínio e criou a primeira grande oportunidade logo no primeiro minuto. O atacante Kieffer Moore exigiu grande defesa de Anthony Patterson, em um lance que ainda resultou na lesão do zagueiro Luke O'Nien, que saiu de campo com dores no braço direito.

Aos 25 minutos, o meia brasileiro Gustavo Hamer puxou um contra-ataque e deu um belo passe para Tyrese Campbell, que finalizou com categoria por cobertura para abrir o placar para os Blades.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Sunderland mostrou outra postura. Mais agressiva e compacta, a equipe passou a incomodar a defesa adversária. Após alterações feitas pelo técnico Régis Le Bris, os Black Cats empataram a partida aos 76 minutos com Eliezer Mayenda, que aproveitou o bom momento da equipe para balançar as redes.

Mesmo sem criar chances claras após o empate, o Sunderland manteve o domínio territorial. Já nos acréscimos, em uma falha na saída de bola do Sheffield, Tom Watson roubou a posse, avançou e finalizou com precisão no canto do goleiro Michael Cooper, decretando a virada e o tão esperado acesso.

Tom Watson, de 18 anos, marcou o gol que garantiu o acesso do Sunderland para a Premier League (Foto: Divulgação)

O retorno do Sunderland à elite do futebol inglês representa o desfecho de uma longa jornada de reconstrução do clube, que agora volta a figurar entre os grandes do país.

Entenda a premiação do Sunderland no "jogo mais valioso do mundo"

O título de jogo mais valioso do mundo se deve ao valores que estão envolvidos no confronto. A Premier League é, com sobras, a liga de futebol que melhor paga os clubes participantes. As altas premiações se devem à fama que a competição tem ao redor do mundo, o que possibilita contratações bilionários de transmissão e infla os orçamentos das equipes.

Usando como referência a temporada passada, as 20 equipes participantes receberam um valor mínimo de 109,7 milhões de libras, ou quase R$ 840 milhões. O valor é pago apenas pela participação na primeira divisão inglesa e as cifras podem chegar até 175,9 milhões de libras, equivalente a R$ 1,3 bilhão.

Esses valores variam de acordo com as posições na tabela. Ou seja, o valor mínimo é para o 20º clube na tabela e que é rebaixado para a Championship. Na temporada 2023/24, o próprio Sheffield United foi rebaixado para a segunda divisão e ganhou o alto valor pela sua temporada na Premier League.

