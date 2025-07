Dentre todos os jogadores do Fluminense, Jhon Arias é um dos nomes mais comentados neste Mundial de Clubes. O colombiano tem se destacado com atuações impressionantes, e grande parte da campanha do Tricolor — que chegou às quartas de final — passa pelos pés do camisa 21. O sucesso do meia de 27 anos tem sido tanto que o "The Athletic", um dos principais veículos esportivos dos Estados Unidos, publicou um artigo nesta terça-feira (1º) chamando Arias de "um novo herói no futebol".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

A matéria, intitulada "Meet Jhon Arias – a novel football hero", destaca o papel fundamental do jogador no tricolor e o descreve como um "sonhador", conforme o próprio Arias se define. Enquanto companheiros mais experientes, como o goleiro Fábio e o capitão Thiago Silva, caíram de joelhos em alívio após a classificação às quartas de final, Arias demonstrou uma postura mais reservada, aceitando as felicitações e agradecendo à arbitragem.

O Lance! resume "Meet Jhon Arias – a novel football hero"

O perfil feito pelo jornal americano explora a personalidade de Arias, que, fora dos gramados, prefere a leitura a videogames, sendo um admirador do realismo mágico do autor colombiano Gabriel Garcia Marquez. Essa característica parece se refletir em seu estilo de jogo, que o "The Athletic" descreve como repleto de "fantasia".

continua após a publicidade

Apesar do contexto do Mundial de Clubes, um torneio que o veículo descreve como "pouco amado" por alguns e considerado "expandido sem razão", Arias e o Fluminense trouxeram um "toque liberal de fantasia". O artigo ressalta o sucesso do Fluminense em um cenário onde a disparidade financeira faz com que clubes sul-americanos sejam vistos como "azarões", algo impensável no passado.

A vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Milão, finalista da Champions League, foi um marco, e Arias, descrito pelo jornal como um "incomum pacote de habilidade, velocidade, poder e criatividade", conquistou - pela terceira vez em quatro partidas - o prêmio de melhor jogador em campo.

continua após a publicidade

O "The Athletic" enfatiza que seria incorreto chamar Arias de desconhecido, visto que ele tem sido um dos jogadores mais importantes no futebol brasileiro nas últimas temporadas e peça essencial da seleção colombiana que alcançou a final da Copa América no ano passado. No entanto, sua trajetória profissional, evidenciada por seu impacto no Mundial de Clubes aos 27 anos, é descrita como um "retorno ao passado".

Jhon Arias, meia do Fluminense, é exaltado por jornal norte-americano (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O texto aponta o contraste com a dinâmica atual do futebol, onde a maioria dos grandes talentos sul-americanos é "capturada" por clubes europeus na adolescência ou perto dos 20 anos. Arias, por sua vez, só deixou o futebol colombiano – onde atuou por Patriotas, América de Cali e Santa Fé – perto de completar 24 anos. O jornal faz um paralelo com o caso de Luis Díaz, outro colombiano que se desenvolveu tardiamente e se tornou um grande ativo para o Porto e, posteriormente, para o Liverpool.

Para o Fluminense, Jhon Arias foi peça integral na conquista da inédita da Copa Libertadores, em 2023, e um dos jogadores mais influentes no Brasil. Agora, já estabelecido na seleção colombiana, ele tem se destacado no Mundial de Clubes, levando o Fluminense, por meio das redes sociais, a exaltá-lo como um dos melhores jogadores da história do clube após sua atuação contra a Inter.

Arias destacou a importância da vitória sobre a Inter, não apenas para o Fluminense e o Brasil, mas para toda a América do Sul e, em particular, para Quibdó, sua cidade natal na Colômbia.

- Não é fácil chegar ao topo quando se vem de uma área com pouquíssimas oportunidades [...] É um sonho que tenho desde criança - afirmou o jogador, que diz enxergar cada ida a campo como uma chance de construir uma vida melhor.

Mesmo sem balançar as redes, Arias foi um dos destaques da partida, participando da jogada do gol de Germán Cano, aos três minutos, e ditando o ritmo das ações do Fluminense. No primeiro tempo, um lance de habilidade na linha de fundo, driblando Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan, levantou a torcida. Ele também obrigou o goleiro Sommer a fazer defesas difíceis com chutes de fora da área.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.