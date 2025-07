Depois de uma vitória convincente por 4 a 2 sobre o Flamengo nas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025, o Bayern de Munique já volta suas atenções para o próximo grande desafio: o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. A partida decisiva pelas quartas de final está marcada para o dia 5 de julho, em Atlanta, às 13h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Apesar da dificuldade do confronto, os jogadores do Bayern demonstram confiança. O atacante Harry Kane, autor de um dos gols contra o Flamengo, reforçou o espírito de ambição da equipe.

— Temos de acreditar que podemos ganhar o Mundial, com certeza. Vamos enfrentar um adversário difícil na próxima fase, isso é fato, é o campeão da Liga dos Campeões. Precisamos estar preparados para isso, mas sentimos que, no nosso melhor dia, podemos vencer qualquer um. Seria um sonho realizado conquistar o título, mas ainda temos jogos pela frente — afirmou Kane, em entrevista à FIFA.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O camisa 9 se refere à vitória do Bayern sobre o PSG na fase de grupos da Liga dos Campeões, em novembro de 2024, quando os alemães venceram por 1 a 0. Essa lembrança serve como combustível para a confiança da equipe, apesar da boa fase dos parisienses — que aplicaram uma goleada de 4 a 0 sobre o Inter Miami nas oitavas.

continua após a publicidade

— Eles são os atuais campeões da Liga dos Campeões. Nós os enfrentamos uma vez nesta temporada, foi em casa — relembrou o goleiro Manuel Neuer. — Atlanta é um estádio grande, bonito. Estamos ansiosos para esse jogo e vamos dar o nosso melhor. Eles têm bons jogadores em todas as posições, mas estamos preparados.

➡️Técnico do Bayern, Kompany exalta intensidade contra Flamengo no Mundial

Outro destaque da vitória contra o Flamengo foi Leon Goretzka. O meio-campista marcou um golaço de fora da área e teve atuação destacada no meio-campo. Ele também comentou sobre o desafio que será encarar o PSG.

— Tenho certeza de que será um jogo muito disputado. Já vencemos eles uma vez na temporada, então entraremos em campo com confiança. Mas o PSG chega com moral depois do título europeu e de uma vitória tranquila nas oitavas. Vai ser um jogão — declarou Goretzka.

Goretzka comemora seu gol no jogo do Bayern contra o Flamengo (Foto: Francois Nel/Getty Images via AFP)

➡️Eduardo Tironi aponta principal falha do Flamengo contra Bayern: ‘Insistiu no erro’

O camisa 8 também falou sobre o ambiente da vitória sobre o Flamengo e a intensidade da partida.

— Acho que começamos bem. Foi o tipo de jogo que a gente esperava: muito intenso e com muitos duelos individuais. Conseguimos roubar algumas bolas no campo de ataque e transformamos isso em gol. O primeiro gol deles foi bem construído, mas o segundo foi um erro nosso. Mesmo assim, mantivemos a calma. O clima no estádio estava quente, mas soubemos controlar a posse de bola e, no geral, fizemos uma boa partida.

Com o elenco confiante e motivado, o Bayern de Munique agora se prepara para encarar um dos grandes favoritos ao título. A expectativa é de um duelo de alto nível técnico entre dois gigantes do futebol europeu, em busca da glória máxima no Mundial de Clubes.