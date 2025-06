Borussia Dortmund x Monterrey: onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes

Borussia Dortmund e Monterrey se enfrentam nesta terça-feira (1), às 22h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, Disney+, DAZN, SporTV (TV fechada), TV Globo (TV aberta), e também no YouTube da CazéTV.

O Borussia Dortmund chega invicto às oitavas, após liderar o Grupo F com sete pontos. Os alemães empataram na estreia com o Fluminense, depois venceram o Mamelodi Sundowns por 4 a 3 e fecharam a primeira fase com vitória sobre o Ulsan HD por 1 a 0. Destaques como Guirassy e Jobe Bellingham vêm sendo decisivos. Julian Brandt, lesionado, ainda é dúvida.

Ficha Técnica BVB MON Oitavas de Final Mundial de Clubes Data e Hora terça-feira, 1º de julho, às 22h (de Brasília) Local Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA) Árbitro Facundo Tello Assistentes Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade Onde assistir

Já o Monterrey também não perdeu na fase de grupos. A equipe mexicana terminou em segundo lugar no Grupo E, com cinco pontos: empatou com Inter de Milão e River Plate e garantiu a vaga ao golear o Urawa Reds por 4 a 0. Comandado por Domènec Torrent, o time aposta na experiência de Sergio Ramos e na criatividade de Corona para surpreender os alemães.

Borussia Dortmund x Monterrey

Oitavas de final — Mundial de Clubes da Fifa 2025

📆 Data e horário: terça-feira, 1º de julho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay, DAZN e CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)

🟨 Arbitragem: Facundo Tello (ARG); Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade (assistentes)

📺 VAR: não divulgado

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovač)

Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Jobe Bellingham; Guirassy

Monterrey (Técnico: Domènec Torrent)

Andrada; Ricardo Chávez, Medina, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Jorge Rodríguez, Óliver

Borussia Dortmund x Monterrey pelo Mundial de Clubes (Arte: Lance!)

