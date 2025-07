O Bayern de Munique já tem um novo dono para a camisa 10: Jamal Musiala. A joia da seleção alemã herdará o número simbólico deixado por Leroy Sané, que vestiu a 10 por cinco temporadas e se transferiu oficialmente para o Galatasaray nesta terça-feira (1)

Musiala, de 22 anos, manterá temporariamente a camisa 42 durante o restante do Mundial de Clubes, já que o regulamento do torneio não permite alterações nos números durante a competição. Sané, inclusive, fez parte do elenco bávaro nos Estados Unidos até as oitavas de final, antes de sua saída ser concretizada.

Números de Musiala pelo Bayern de Munique

206 jogos (131 titular) 64 gols 31 assistências 143 minutos para participar de gol 1.8 finalizações por jogo (0.8 no gol) 1.3 passes decisivos por jogo 0.3 grandes chances criadas por jogo 2.3 dribles certos por jogo 56% de eficiência nos dribles 1.4 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.17

Jamal Musiala, de 22 anos, será o novo camisa 10 do Bayern de Munique (Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Sané deixa o Bayern de Munique para ser o #10 do Galatasaray

Leroy Sané foi anunciado como jogador do Galatasaray no dia 12 de junho recebendo a camisa 10. Contudo, o jogador chegou a ser relacionado para a disputa do Mundial de Clubes por ainda ter tido tempo vigente de contrato até a disputa das oitavas de final - quando fez sua última partida pelos Bávaros. A partir desta terça-feira, o alemão é oficialmente jogador do atual campeão turco.

Leia a declaração de Sané sobre a saída do Bayern de Munique

- Depois de cinco anos intensos em Munique, decidi começar um novo capítulo na próxima temporada. Tenho muito orgulho de ter vestido a camisa do melhor e maior clube da Alemanha por mais de 200 partidas e sempre guardarei com carinho os títulos que conquistamos juntos. Obrigado ao clube, à comissão técnica, a todos nos bastidores, aos meus companheiros de equipe e, especialmente, a vocês, torcedores, pelo tempo que compartilhamos e pelas memórias que criamos. Serei eternamente grato pelo meu tempo no Bayern - escreveu o jogador.

Sané pelo Bayern de Munique

⚽ 223 jogos

🥅 61 gols

📤 55 assistências

🏆 Títulos: Supercopa da Uefa de 2020; Mundial de Clubes de 2020; Bundesligas de 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25; Supercopas da Alemanha de 2021 e 2022

Leroy Sané assina contrato com o Galatasaray (Foto: Reprodução)

