Zico cita equilíbrio entre Flamengo e equipes europeias no Mundial

ORLANDO (EUA) - Ídolo máximo do Flamengo, Zico participou de um encontro com sócios-torcedores, na Casa Flamengo, espaço oficial do clube nos Estados Unidos. Ponto de encontro da Nação em Orlando, o espaço oferece uma programação especial para os torcedores, como conferir de perto uma camisa usada pelo Galinho.

Durante o evento, o eterno camisa 10 concedeu uma entrevista coletiva e disse ver equilíbrio entre as equipes sul-americanas e europeias, neste Mundial de Clubes.

- A diferença dos clubes europeus para os sul-americanos, é que eles vêm pegam os sul-americanos e colocam todos nos times deles. Quantos espanhóis tem no Real Madrid? Quantos alemães tem no Bayern de Munique? Quantos ingleses tem no Manchester City? Então, são todos uma seleção e estão enfrentando agora, por exemplo, o Flamengo que é outra seleção. Com jogadores de seleção brasileira, uruguaia, chilena… O equilíbrio está aí - destacou Zico.

Questionado sobre a disparidade entre sua época, em relação aos tempos atuais, Zico evitou comparações. O Galinho explicou que a principal diferença é que atualmente, com todo o conhecimento que se tem, as equipes se conhecem muito melhor.

- Comparação de época eu não faço. O que existe hoje é que os dois times conhecem tudo um sobre o outro. Naquela época, talvez o Liverpool não conhecesse nada da gente e um grande amigo do Cláudio Coutinho, Jairo dos Santos, passou para o Carpegiani tudo sobre os times europeus. Nós tínhamos conhecimento, eu já tinha jogado contra a seleção inglesa e já conhecia a forma deles jogarem na intermediária. Então, tínhamos um conhecimento maior, eles talvez não tivessem e acabaram se assustando com aquilo que aconteceu em 45 minutos. A única coisa que eu vejo de diferença é que hoje todo mundo se conhece, hoje em dia quem disser que foi surpreendido no futebol, é melhor ir para outra profissão (risos) - disse.

Já classificados para a próxima fase, quatro jogadores do Flamengo receberam cartão amarelo nesta fase de grupos e estão pendurados até as quartas de final da competição, conforme prevê o regulamento. Zico prezou pelo respeito contra todas as equipes, mas ressaltou que é necessário estar atento à situação dos atletas com cartão.

- Você precisa respeitar o regulamento. O Flamengo já está na próxima fase, com alguns jogadores com cartão amarelo, então é preciso estar atento a isso. O respeito precisa haver contra qualquer time, mas existem algumas situações que precisam ser analisadas. Se tem algum jogador com algum desgaste maior, se há algum problema, essa é a questão. Eu sempre fui favorável de se estiver todo mundo bem, coloca o time para jogar. Quanto mais conjunto você tiver, principalmente porque são apenas sete jogos e com uma distância boa. Na nossa época eram três dias só, agora são quatro e se o Flamengo passar em primeiro, vai para cinco. Só joga no domingo, então tem um tempo bom para recuperar. Agora, se tem Bruno Henrique, Gerson, Pulgar e Plata, com cartão amarelo é melhor poupar. Gerson, Bruno Henrique e Pulgar tem um histórico complicado, que reclamam, vão falar com o árbitro - finalizou.

Casa Flamengo, espaço oficial do rubro-negro em Orlando (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Próximos passos do Flamengo no Mundial

O Flamengo encara o Los Angeles FC, nesta terça-feira (24), às 22h, no World Camp Stadium, em Orlando. A equipe fez seu último treino para o confronto nesta manhã, ainda em Atlantic City e embarca para o local da partida, às 16h15 (de Brasília).

Já classificado para as oitavas de final em primeiro lugar, o rubro-negro aguarda a definição do Grupo C para descobrir seu adversário. A disputa está entre Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors.