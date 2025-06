Rumo a Orlando, Flamengo se despede da Universidade de Stockton

O Flamengo se despediu oficialmente das dependências da Universidade de Stockton, casa do clube nesta fase de grupos do Mundial de Clubes. Localizada em Atlantic City, o campus da universidade foi escolhido pela diretoria rubro-negra por conta da proximidade com a cidade de Filadélfia, palco das duas primeiras partidas.

O elenco rubro-negro realizou as últimas atividades no campus da universidade, na manhã desta segunda-feira (23), e embarca para Orlando a tarde, onde encara o Los Angeles FC. A partida acontece nesta terça-feira, às 22h, no World Camping Stadium.

O presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista (Bap), esteve presente no treino de domingo e presenteou os funcionários da Universidade de Stockton com camisas oficiais do Flamengo. Antes das atividades, o mandatário elogiou a infraestrutura colocada para o rubro-negro.

- A infraestrutura que foi colocada para a equipe do Flamengo foi absolutamente sensacional. A gente queria agradecer publicamente aos amigos da Stockton University, que isolaram o campus para nós, fizeram um campo em uma área isolada de maneira espetacular, que atendeu totalmente as nossas expectativas e necessidades neste período - disse o presidente do Flamengo.

Além disso, o elenco rubro-negro participou de um momento especial com os funcionários da universidade. Antes de deixarem o local, todos os jogadores se reuniram para realizar uma foto em grupo e agradeceram pela hospitalidade. Confira.

Flamengo a caminho de Orlando

O Flamengo está a caminho de Orlando, onde encara o Los Angeles FC, nesta terça-feira. A equipe ficará instalada no Wide World of Sports Complex, até as oitavas de final da competição.

Já classificado como líder do Grupo D, o rubro-negro aguarda a definição de seu adversário na próxima fase. O adversário sairá do Grupo C, que conta com Bayern de Munique, Benfica, Boca Juniors e Auckland City. A partida decisiva acontece no Hard Rock Stadium, em Miami, no próximo domingo, às 17h.