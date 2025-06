LAFC e Flamengose enfrentam nesta terça-feira (24), às 22h (de Brasília), pela terceira e última rodada do Grupo D do Mundial de Clubes da Fifa. A partida no Camping World Stadium, em Orlando, terá transmissão ao vivo do Disney+ no streaming, Globo e SporTV. ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via CazéTV, sem custo adicional para os assinantes.

continua após a publicidade

Como chegam os dois times?

Ficha do jogo FLA LAF 3ª RODADA MUNDIAL DE CLUBES Data e Hora Terça-feira, 24 de junho de 2025, às 12h (de Brasília) Local Camping World Stadium, em Orlando (EUA) Árbitro Salman Fahali (CAT) Assistentes Ramzan Al Naemi (CAT) e Majid Al Shammari (CAT) Var Obaid Khadim (EAU) Onde assistir

O Flamengo chega de vitória por 3 a 1, de virada, contra o Chelsea, com gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yane Luiz Araújo, e aumentou a sequência invicta para 10 jogos na temporada. O Rubro-Negro, inclusive, garantiu classificação antecipada como líder do Grupo D.

Independente do resultado, o Flamengo aguarda o segundo colocado do grupo C, entre Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors - o Auckland não tem mais chance de classificação. Esse jogo do mata-mata das oitavas de final acontecerá no sábado (28), às 17h, em Charlotte.

continua após a publicidade

Para a partida, o técnico Filipe Luis deve poupar alguns atletas. Pulgar, Gerson, Plata e Bruno Henrique, por exemplo, estão pendurados. Já De la Cruz, em recuperação de entorse no joelho esquerdo, segue de fora.

O Los Angeles FC vem de derrota por 1 a 0 para o Esperánce, da Tunísia, e foi eliminado com uma rodada de antecedência. Antes, a equipe norte-americana já tinha perdido para o Chelsea por 2 a 0, na estreia da competição.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Los Angeles FC pelo Mundial de Clubes

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X LOS ANGELES FC

3ª RODADA - GRUPO D - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: Terça-feira, 24 de junho de 2025, às 22h (de Brasília);

📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA);

📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv, CazéTV (Youtube), Disney+ e DAZN;

🟨 Árbitro: Salman Falahi (Catar)

🚩 Assistentes: Ramzan Al Naemi (Catar) e Majid Al Shammari (Catar)

4️⃣Quarto árbitro: Juan Gabriel Benitez (Paraguai)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Michael, Everton Cebolinha e Pedro.

LAFC (Técnico: Steve Cherundolo)

Lloris; Sergi Palencia, Maxime Chanot, Eddie Segura e Ryan Hollingshead; Igor Jesus, Timothy Tillman e Mark Delgado; Cengiz Ünder, Olivier Giroud e Denis Bouanga.