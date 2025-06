Guffo analisa ‘masterclass’ de Renato Gaúcho em vitória do Fluminense no Mundial

O Fluminense está nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Em uma atuação taticamente madura e emocionalmente sólida, o Tricolor derrotou a Inter de Milão por 2 a 0 nesta segunda-feira (30), em Charlotte, com gols de Germán Cano e Hércules. A equipe comandada por Renato Gaúcho agora aguarda o vencedor do confronto entre Manchester City e Al-Hilal para conhecer seu próximo adversário.

O desempenho do Fluminense foi exaltada por torcedores e analistas — entre eles, Guffo, colunista do Lance!, que destacou a participação de Renato Gaúcho como um verdadeiro manual tático.

— Uma "masterclass" de Renato Portaluppi em Charlotte: uma formação diferente, com Nonato por dentro, jogando Germán Cano para fazer os duelos defensivos pela esquerda — escreveu o colunista. — O Fluminense criou o contexto do jogo e potencializou um defeito que a Inter já tinha na época de Inzaghi: ter que criar através da posse. Com técnico novo, era previsível que o time italiano tivesse ainda mais dificuldades nesse sentido. E Renato explorou muito bem essa deficiência dos italianos com a bola.

De fato, o gol marcado logo no início da partida por Germán Cano ajudou a dar tranquilidade à equipe brasileira, que soube administrar o ritmo do jogo, conter as investidas italianas e explorar os espaços com inteligência. O segundo gol, marcado por Hércules no segundo tempo, selou a classificação e coroou uma atuação segura.

Guffo também destacou a importância da postura emocional do time e a liderança do treinador à beira do campo.

— Quando no final do primeiro tempo Renato leva um cartão por atrasar o jogo, ele chama os seus jogadores para o foco na competitividade. Cuidar do emocional, ser combativo, foco, elementos fundamentais para vitória psicológica do jogo.

Renato Gaúcho recebe cartão por retardar o lateral da Inter de Milão (Foto: Federico Parra/AFP)

Outro destaque da partida foi o atacante Jhon Arias, que, segundo o colunista, vem se firmando como um dos melhores jogadores do torneio até aqui.

— Destaque para a Copa que vem jogando Jhon Arias, o melhor "brasileiro" até aqui. Quem sabe nas quartas não tenhamos o grande duelo Renato x Guardiola? Imperdível.

Próximos passos do Fluminense

O próximo jogo do Fluminense será na sexta-feira (4), às 16h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. O adversário será definido após o confronto entre Manchester City e Al-Hilal, marcado para esta segunda-feira (30), às 22h.

Quartas de final do Mundial já têm cinco classificados

Com a vitória sobre a Inter, o Fluminense se junta ao Palmeiras, que eliminou o Botafogo na prorrogação, e ao Bayern de Munique, que superou o Flamengo por 4 a 2, como os representantes brasileiros nas quartas de final.

Além deles, Chelsea e Paris Saint-Germain também garantiram suas vagas com vitórias contundentes: os ingleses derrotaram o Benfica por 4 a 1 na prorrogação, enquanto o PSG goleou o Inter Miami por 4 a 0 no tempo normal.

Outros confrontos importantes ainda estão por vir. Na terça-feira (1), Real Madrid enfrenta a Juventus às 16h, e Borussia Dortmund encara o Monterrey às 22h, completando o quadro dos classificados.