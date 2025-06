Manchester City e Al Hilal se enfrentam em duelo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta segunda-feira (30), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), às 22h (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV e da CazéTV. ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Manchester City teve uma campanha quase perfeita na fase de grupos do Mundial de Clubes, demonstrando sua força ao ser o único time a conquistar os nove pontos possíveis com três vitórias em três jogos. A performance mais notável foi a vitória expressiva de 5-2 sobre a Juventus, garantindo o primeiro lugar no Grupo G com autoridade.

Por outro lado, o Al Hilal apresentou uma abordagem diferente no Grupo H. Embora tenha marcado apenas três gols, a equipe garantiu o segundo lugar graças à sua forte defesa. O time saudita mostrou resiliência ao empatar em 1-1 com o Real Madrid e em 0-0 com o Red Bull Salzburg. A classificação veio com uma vitória crucial por 2-0 contra o Pachuca na terceira rodada, com gols de Salem Al-Dawsari e Marcos Leonardo.

Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Al Hilal pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City x Al Hilal

Oitavas de final — Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Seguna-feira, 30 de junho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.

🟨 Arbitragem: Jesus Valenzuela (árbitro); Jorge Urrego e Tulio Moreno (assistentes);

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Nunes, Khusanov, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez, Gundogan; Cherki, Foden, Doku; Haaland

Al Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)

Bono; João Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Lodi; N. Al-Dawsari, Rúben Neves, Kanno; Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo

➡️Manchester City recebe visita ilustre em preparação para enfrentar o Al-Hilal

Savinho e Phil Foden foram destaques da vitória do Manchester City sobre a Juventus e agora se preparam para enfrentar o Al Hilal, veja onde assistir (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)