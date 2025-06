Mundial: jornal italiano aponta ‘domínio’ da Inter contra o Fluminense

A vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre a Inter de Milão nesta segunda-feira (30), que culminou na classificação tricolor às quartas de final do Mundial de Clubes, ganhou destaque na mídia italiana. O jornal "Corriere della Sera" resumiu como foi o jogo e falou em "domínio" dos Nerazzurri, sobretudo no segundo tempo, apesar da derrota para os brasileiros.

— O Fluminense começou forte e aproveitou um erro na construção de De Vrij para abrir o placar aos 3 minutos: Germán Cano, de dentro da pequena área, cabeceou para fora do alcance de Sommer. A Inter tentou reagir criando boas chances, principalmente graças às iniciativas de Dimarco e Barella. No entanto, foi o Tricolor quem marcou novamente, com Ignácio cabeceando novamente, mas seu gol foi prontamente anulado por impedimento após assistência de Renê — resumiu o jornal.

— No segundo tempo, a Inter foi quem dominou o jogo e, principalmente nos minutos finais, chegou a ficar perto do empate várias vezes, chegando a acertar a trave com Lautaro Martínez aos 82 minutos. Nos acréscimos, porém, Hércules fechou o placar, recuperando uma bola perdida na entrada da área, entrando na área e enganando Sommer com um chute rasteiro de canhota no travessão. Aos 90 minutos, os Nerazzurri acertaram a trave novamente, desta vez com Dimarco. Mas foi o Fluminense quem comemorou, classificando-se para as quartas de final do Mundo de Clubes da Fifa de 2025 — concluiu a análise.

Crônica do jornal Correire della Serra da vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão, nas oitavas de final do Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

Inter de Milão x Fluminense: como foi o jogo?

Em sua 200ª partida pelo Fluminense Germán Cano enfim estreou na Copa do Mundo de Clubes e marcou seu 106º gol com a camisa tricolor. O argentino colocou a bola nas redes logo aos 3 minutos de jogo, abrindo o caminho para o 2 a 0 sobre a Inter de Milão – o segundo foi de Hércules, nos acréscimos –, na tarde desta segunda-feira (30), no Bank of America Stadium, em Charlotte. Com o resultado, o Flu se une ao Palmeiras como representante do Brasil nas quartas de final da competição.

Agora, o Flu aguarda o vencedor de Manchester City e Al Hilal, que jogam às 22h (de Brasília) desta segunda. A partida das quartas de final será na sexta (4), às 16h, no Camping World Stadium, em Orlando (Flórida).

