FILADÉLFIA (EUA) - Flamengo e Chelsea protagonizam nesta sexta-feira um confronto direto na briga pela liderança do Grupo D do Mundial de Clubes e prometem levar milhares de fãs ao Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Mas para os torcedores que querem fazer a festa completa a partir das 15h (de Brasília), fica um alerta curioso em relação ao tamanho das bandeiras.

Na entrada do estádio, a reportagem do Lance! identificou um aviso oficial da Fifa sobre o tamanho máximo das bandeiras que é permitido dentro do estádio (2 x 1,5 metros). Caso esse limite seja ultrapassado, o torcedor corre o risco de deixar o material do lado de fora do Lincoln Financial Field enquanto assiste à partida [veja abaixo].

O estádio também foi palco da estreia do Flamengo no Mundial, contra o Espérance. Com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 diante de mais de 25 mil torcedores.

Partida decisiva no Mundial

Flamengo e Chelsea podem decidir nesta sexta-feira o futuro no Mundial de Clubes, já que o vencedor do confronto encaminha bem a classificação para o mata-mata. Favoritos da chave, as duas equipes venceram por 2 a 0 na primeira rodada, mas o Rubro-Negro leva vantagem por ter levado apenas um cartão amarelo contra o Espérance (TUN), enquanto os Blues foram advertidos com três diante do Los Angeles FC (EUA).

