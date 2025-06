FILADÉLFIA (EUA) - O Chelsea está pronto para enfrentar o Flamengo às 15h desta sexta-feira (horário de Brasília) no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. O treinador Enzo Maresca tem como um dos principais desafios achar alternativas para driblar o cansaço do elenco, que vem de uma temporada europeia exaustiva, com 57 jogos.

continua após a publicidade

+ Técnico do Chelsea admite desgaste e elogia o Flamengo: ‘Muita qualidade’

Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, já no palco do jogo contra o Flamengo, o técnico italiano disse que vai manter uma rotação no time e apontou algumas possíveis mudanças para esta sexta.

— Não é fácil, por causa da temperatura. Por isso vamos tentar rodar os jogadores. Mas isso (temperatura) é para nós e para eles também. Infelizmente é mais para nós, porque os times brasileiros estão mais acostumados com o calor. Mas não importa. Vamos dar o nosso melhor e tentar vencer. Não estou dizendo que vamos rodar 10 ou 11 jogadores, mas com certeza precisaremos rotacionar 3, 4 ou 5 a cada jogo. Não podemos jogar a cada 3 dias com os mesmos jogadores — declarou.

continua após a publicidade

Técnico do Chelsea, Maresca prepara o time para enfrentar o Flamengo (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Maresca, é claro, não citou quais jogadores vai rotacionar, mas citou exemplos da primeira partida contra o Los Angeles FC, em que tirou Reece James, Lavia e Caicedo por conta do cansaço, enquanto deu oportunidades para atletas como Dario Essugo, Enzo Fernández e Malo Gusto.

— Os jogadores que tentamos rotacionar um pouco no primeiro jogo são os mesmos que tentamos rotacionar desde o primeiro dia: Romeo (Lavia) e Reece (James). Também demos alguns minutos de folga para o Moi [Caicedo], que jogou a temporada inteira, colocando Dario Essugo em campo. Vamos tentar continuar assim — revelou.

continua após a publicidade

Jogo decisivo no Mundial

Essa partida entre Chelsea e Flamengo pode encaminhar a classificação para algum dos dois times mais fortes do grupo. Tanto os Blues quanto o Rubro-Negro têm três pontos e venceram o primeiro jogo do Mundial por 2 a 0, mas o time carioca tem vantagem no número de cartões amarelos, já que levou apenas um contra o Espérance, enquanto a equipe inglesa foi advertida com três no duelo diante do Los Angeles FC.