Flamengo x Chelsea: veja comparação por posição entre os mais valiosos

Flamengo e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes 2025. A partida será realizada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, com expectativa de grande público. E no quesito financeiro, o confronto escancara a disparidade entre os elencos.

O Lance! Biz preparou um “cara a cara” entre os prováveis titulares das duas equipes, com base nos valores de mercado do site Transfermarkt. E o resultado mostra o abismo: o Chelsea supera o Flamengo em todas as posições.

⚽ Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

Chelsea: Robert Sánchez, Reece James, Chalobah, Colwill e Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Madueke, Pedro Neto e Jackson.

🧤 Goleiro

Rossi (Flamengo) – €7 milhões

– €7 milhões Robert Sánchez (Chelsea) – €20 milhões ✅

🛡️ Laterais

Varela (Flamengo) – €1,2 milhão

– €1,2 milhão Reece James (Chelsea) – €30 milhões ✅

– ✅ Alex Sandro (Flamengo) – €1,8 milhão

– €1,8 milhão Cucurella (Chelsea) – €35 milhões ✅

🧱 Zagueiros

Léo Ortiz (Flamengo) – €13 milhões Léo Pereira (Flamengo) – €8 milhões Colwill (Chelsea) – €55 milhões ✅ Chalobah (Chelsea) – €25 milhões ✅

🧠 Meio-campistas

Pulgar (Flamengo) – €5 milhões

– €5 milhões Jorginho (Flamengo) – €6 milhões

– €6 milhões Arrascaeta (Flamengo) – €15 milhões

– €15 milhões Caicedo (Chelsea) – €90 milhões ✅

– ✅ Enzo Fernández (Chelsea) – €75 milhões ✅

– ✅ Palmer (Chelsea) – €120 milhões ✅

⚡ Atacantes

Gerson (Flamengo) – €25 milhões Luiz Araújo (Flamengo) – €5 milhões Bruno Henrique (Flamengo) – €1 milhão Madueke (Chelsea) – €40 milhões ✅ Pedro Neto (Chelsea) – €50 milhões ✅ Nicolas Jackson (Chelsea) – €50 milhões ✅

📊 Total dos valores de mercado (11 titulares):

Chelsea : €540 milhões

: Flamengo: €96 milhões

Mesmo com jogadores renomados no cenário sul-americano, o Flamengo fica muito atrás do Chelsea em valor de mercado — reflexo direto da diferença financeira entre o futebol europeu e o brasileiro.

