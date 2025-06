Ex-Vasco, Andrey Santos avalia reencontro com a torcida do Flamengo: ‘Estou ansioso por isso’

Chelsea e Flamengo decidem a liderança do Grupo D, nesta sexta-feira (20). De olho no confronto decisivo pelo Mundial de Clubes, o meia Andrey Santos disse estar ansioso para reencontrar com a torcida flamenguista. Revelado pelo Vasco, o atleta espera uma recepção nada calorosa da Nação.

- É difícil porque joguei no rival do Flamengo, então é claro que quando eu estiver em campo provavelmente não vão falar bem de mim. Provavelmente vai acontecer, mas é futebol, é normal para mim. Estou ansioso por isso - disse Andrey.

Vivendo seu melhor momento na carreira, o meia participou de 16 gols (11 gols e cinco assistências) em 34 jogos, na última temporada. Diante da boa fase, esteve na primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira, para os jogos contra Equador e Paraguai. Andrey comentou sobre a rivalidade entre os clubes e disse estar feliz por enfrentar o rival novamente.

- Flamengo e Vasco da Gama são como Argentina e Brasil. É um clássico importante, então precisamos melhorar neste jogo, mas estou muito feliz por jogar contra o Flamengo novamente. - destacou.

Andrey não atuou na vitória do Chelsea por 2 a 0 contra o Los Angeles FC, na estreia do Mundial. Com o objetivo de driblar o cansaço do elenco, o técnico Enzo Maresca, deve optar pelo atleta no jogo decisivo. Antes de finalizar, o meia revelou ainda um pedido especial do pai para este confronto.

- Todos pedem a vitória, meu pai também é muito crítico, pediu um gol contra o Flamengo. Se eu tiver a oportunidade, farei de tudo para sair vitorioso e, se Deus quiser, conseguir fazer um gol - finalizou.

Início de carreira no Vasco

Revelado em São Januário, Andrey subiu para o profissional em janeiro de 2022. No mesmo ano, o meia assumiu a titularidade da equipe e foi fundamental na conquista do acesso do Vasco para a Série A, naquela temporada. No final do ano, Andrey se despediu do elenco, rumo a Inglaterra.

Logo após a negociação entre Vasco e Chelsea em janeiro de 2023, Andrey retornou a São Januário para uma curta passagem que durou apenas 11 jogos. Na época da transferência, o brasileiro não podia ser inscrito pelo Chelsea e, com isso, precisou retornar ao Brasil antes da disputa do Mundial Sub-20. Durante a escolha, o coração falou mais alto e Andrey voltou para o Vasco. O volante foi titular durante toda sua segunda passagem e retornou aos Blues em junho do mesmo ano.