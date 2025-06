Emocionante: entenda como Flamengo ajuda família a superar tragédia

MIAMI (EUA) - Pouco antes do duelo entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, uma história emocionante chamou atenção dos torcedores que foram assistir ao jogo neste domingo (29). Tyler, americano e filho de brasileiros que moram em Boston, nos Estados Unidos, faleceu em decorrência a uma doença grave aos nove anos. Em entrevista ao Lance!, a família relatou a paixão do torcedor mirim pelo Rubro-Negro e explicou as motivações que os levaram a acompanhar o duelo entre o clube carioca e os alemães.

Fábio e Daniele, pais de Tyler, e Yasmin, irmã de Fábio e tia do garoto, moram em Boston há mais de 30 anos e viajaram até Miami carregando um cartaz em homenagem a Tyler. A plaquinha foi estampada com diversas fotos do garoto com os pais, escrito "Torcendo do Céu. Go (Vai) Mengo. Tyler". A família optou por não dar detalhes sobre a doença.

Conheça a história de Tyler, torcedor mirim do Flamengo homenageado antes de jogo contra Bayern

Família de Tyler, torcedor mirim rubro-negro que morreu em decorrência de uma doença rara aos nove anos, homenageia garoto antes de Flamengo e Bayern no Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Tyler é americano, filho de brasileiros, que nasceu aqui em Boston. Aos nove anos de idade, ele pegou uma doença muito rara e fomos sempre ao hospital, indo e voltando… O pai doou o fígado para ele (Tyler) e viveu mais um ano e meio, e faleceu. Amanhã faz onze meses. E ele era fanático pelo Flamengo (risos), então a gente está aqui hoje para honrá-lo, porque sabemos que ele está no céu torcendo pelo Mengão — revelou Yasmin.

— A nossa esperança é que o Flamengo vença para ele (Tyler) torcer lá do céu, quem sabe. Estamos super confiantes — disse Fábio.