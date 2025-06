Escalação do Flamengo contra o Bayern divide opiniões entre torcedores; veja

O Flamengo entra em campo logo mais, contra o Bayern de Munique, nas oitavas de final do Mundial de Clubes, no Hard Rock Stadium, em Miami. O Rubro-Negro divulgou a escalação para o jogo nas redes sociais, e a equipe inicial montada por Filipe Luis dividiu opiniões entre torcedores.

continua após a publicidade

Escalação do Flamengo

O Flamengo vai a campo enfrentar o Bayern com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar e Jorginho; Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo; Gonzalo Plata.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas redes sociais, alguns elogiaram a escalação montada por Filipe Luis, enquanto outros questionaram. Alguns torcedores sugeriram que Bruno Henrique deveria começar como titular. Outros, concordaram com o atacante no banco para ser usado como arma no segundo tempo.

continua após a publicidade

Veja a repercussão entre os torcedores: