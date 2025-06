Nesta quinta-feira (26), aconteceram os últimos jogos da fase de grupos do Mundial de Clubes. RB Salzburg x Real Madrid e Al Hilal x Pachuca foram responsáveis pelas últimas definições para as oitavas de final da competição. Com o fim da primeira fase, a Fifa preparou um apanhado com os principais números e estatísticas do Mundial até então.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

As quatro equipes brasileiras se classificaram às oitavas de final. O Palmeiras liderou o Grupo A com uma vitória - contra o Al Ahly - e dois empates, e enfrenta o Botafogo neste sábado (28). O Alvinegro, por sua vez, passou no grupo da morte com duas vitórias - contra o Seattle Sounders e o campeão da Champions PSG - e uma derrota.

No Grupo D, o Flamengo passou em primeiro com duas vitórias - Chelsea e Ésperance - e um empate, e enfrenta o Bayern de Munique neste domingo (29). Já no Grupo F, o Fluminense passou com uma vitória - contra o Ulsan HD - e dois empates, e enfrenta a Inter de Milão nesta segunda-feira (30).

Os clubes brasileiros foram os únicos que tiveram jogadores eleitos os melhores em campo pela Fifa duas vezes. São eles: Estêvão pelo Palmeiras, Igor Jesus pelo Botafogo, Arrascaeta pelo Flamengo e John Arias pelo Fluminense.

Além de Árias, o Flu ainda teve outro destaque na competição: o goleiro Fábio, que ampliou seu recorde de maior intervalo de tempo entre participações em torneios da Fifa por um jogador para 28 anos. O primeiro foi em 1997, quando venceu a Copa do Mundo sub-17 junto com Ronaldinho.

Veja outras estatísticas da fase de grupos do Mundial

O maior público da fase de grupos do Mundial foi na partida entre PSG e Atlético de Madrid, pela primeira rodada do Grupo B. 80.619 pessoas estiveram presentes no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles, para testemunhar o massacre da equipe francesa nos espanhóis.

PSG 4 x 0 Atlético de Madrid foi o maior púbico do Mundial, com pouco mais de 80 mil torcedores (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

O time com mais posse de bola em uma única partida foi a Inter de Milão, em jogo contra o Urawa Red Diamonds pelo Grupo E. Os italianos tiveram a impressionante estatística de 80% do tempo com a bola nos pés na partida contra a equipe japonesa.

O Mundial de Clubes demorou a ver um camisa nove marcar. Mais especificamente, foram 39 partidas até Karim Onisiwo, do RB Salzburg, abrir a porteira para os artilheiros. O jogador mais jovem a disputar uma partida nesta competição foi Mathis Albert, do Borussia Dortmund, com apenas 16 anos e 27 dias completos. O mais novo a marcar foi Rodrigo Mora (18), do Porto, e o mais velho foi Sergio Ramos (39), do Monterrey.

O melhor ataque da fase de grupos foi o Manchester City, com impressionantes 13 gols em três partidas, e os jogadores com mais dribles nesta fase do Mundial foram Doué, do PSG, e Olise, do Bayern de Munique. Os dois jogadores completaram 12 dribles.

