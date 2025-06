Quando o Bayern de Munique goleou o Auckland City por 10 a 0 na primeira rodada do Grupo C, o time alemão se tornou um dos favoritos a liderar as estatísticas de gols no Mundial de Clubes. No entanto, a goleada do Manchester City por 5 a 2 na Juventus desta quinta-feira (26) mudou o cenário do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Com falha bizarra e golaço de brasileiro, City massacra a Juventus e vence o Grupo G

Manchester City comemora gol marcado contra o Wydad Casablanca pelo Mundial (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)

Ao contrário do Bayern de Munique, o Manchester City começou o Mundial de Clubes com pouco volume de gols. O time inglês estreou com um modesto 2 a 0 sobre o Wydad Casablanca na fase de grupos. O resultado até foi questionado por alguns torcedores por ficar abaixo da expectativa por um placar elástico criada antes do jogo.

➡️ Em último ano de contrato, Ederson comenta sobre permanência no Manchester City

Na segunda rodada, o Manchester City fez o que se esperava dele e goleou o Al Ain por 6 a 0. O time comandado por Pep Guardiola chegou aos oito gols na competição, enquanto o Bayern de Munique foi aos 12 com a vitória por 2 a 1 sobre o Boca Juniors.

continua após a publicidade

Na última rodada, o time alemão encarou o Benfica e foi surpreendido com a derrota por 1 a 0 diante dos portugueses. Sem balançar as redes, se manteve na liderança com o mesmo número de gols marcados nas duas primeiras rodadas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Savinho e Foden comemoram gol do Manchester City contra a Juventus (Foto: Megan Briggs / Getty Images via AFP)

Nesta sexta-feira (26), o Manchester City surpreendeu com a goleada diante da Juventus e chegou aos 13 gols no Mundial de Clubes. Savinho foi o autor do último gol da partida e responsável direto por isolar o time inglês na liderança entre os ataques da competição.

Futuro do Manchester City no Mundial

Primeiro colocado do grupo, o Manchester City volta a campo na segunda-feira (30), às 22h (de Brasília) contra o segundo colocado do Grupo H. Já a Juventus enfrenta o primeiro do Grupo H na terça-feira (1), às 16h (de Brasília).

Jogadores do Manchester City comemoram gol de Haaland (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

O time inglês ficou do lado esquerdo do chaveamento do mata-mata do Mundial de Clubes. Com isso, pode ter o Fluminense como rival nas quartas de final do torneio. Além disso, Palmeiras ou Botafogo podem cruzar o caminho do Manchester City nas semifinais.