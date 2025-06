Vini Jr exalta campanha dos brasileiros no Mundial: ‘Futebol não é só Europa’

Após uma atuação de gala na noite desta quinta-feira (27), Vini Jr colocou o Real Madrid nas oitavas de final do Mundial de Clubes, ocasião na qual vai encontrar a Juventus. Depois da vitória contra o Salzburg por 3 a 0, o brasileiro falou com a imprensa, exaltou a campanha dos brasileiros na competição e fez um alerta: "Agora começa o torneio de verdade."

— O jogo hoje foi muito bonito, fiz um gol e dei assistência e estou muito feliz por isso. Sobre os clubes brasileiros, é sempre bom ver o Brasil ganhando e provando para o mundo que o futebol não é só na Europa, que no Brasil há grandes jogadores, a competição sempre é muito boa e competitiva. Desejo sorte aos clubes brasileiros, principalmente ao Flamengo. Agora começa uma outra competição.

A campanha dos brasileiros no Mundial impressionou a imprensa internacional. Todos os quatro clubes avançaram de fase, com apenas uma derrota em 12 jogos somados. Por outro lado, Vini Jr fez um alerta importante às equipes brasileiras antes da próxima fase.

— Agora começa o torneio de verdade, com as melhores equipes, onde você não pode falhar. Falhamos na primeira partida e não podemos falhar mais. Creio que podemos seguir bem, crescendo a pouco a pouco e ganhando confiança no torneio — analisou.

Com destaque de Vini Jr, como foi a partida entre Real Madrid e RB Salzburg?

Vini Jr comemora após marcar gol no Mundial (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Com brilho de Vini Jr, o Real Madrid venceu o RB Salzburg por 3 a 0, nesta quinta-feira (26), pela 3ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. O brasileiro inaugurou o marcador na etapa inicial e contribuiu com uma assistência para o gol de Valverde nos acréscimos da etapa inicial. No segundo tempo, Gonzalo García fechou a conta em favor dos espanhóis.

