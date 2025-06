Nesta sexta-feira de Mundial de Clubes, uma cena inusitada entre Benfica e Auckland City, válida pela segunda rodada do Grupo C, chamou a atenção. Após ter sido substituído, o meio-campista Kökçü começou a discutir forte e rispidamente com o treinador Bruno Lage. Após a polêmica, Mauro Xavier, sócio e candidato à presidência do Benfica, disparou contra os dois.

Para o executivo, disciplinas devem ser tomadas após o embate público entre o técnico e o jogador. Sobre o ex-Botafogo Bruno Lage, Mauro Xavier afirmou que o treinador foi errático com Kökçü, reagindo da maneira errada aos protestos do meio-campista.

- Mal Kökçü. Mal Lage. O Mundial de Clubes é uma oportunidade para internacionalizar o Benfica e fortalecer sua marca. Bruno Lage não pode reagir da forma como reagiu ao comportamento do Kökçü. E minimizar o gesto do jogador foi outro erro - afirmou o executivo.

Bruno Lage discutindo com Kökçü na beira do campo, na partida do Benfica, no Mundial (Foto: Michael Owens/AFP)

Para o jogador, no entanto, as consequências devem ser mais pesadas, segundo Mauro Xavier. O executivo afirmou que a atitude do jogador não pode passar em branco, e que uma multa ou alguma punição disciplinar deve ser aplicada.

- No Benfica, esse tipo de atitude não pode passar impune. O jogador precisa ser multado ou sofrer outra ação disciplinar — é necessário que haja consequências. Sem autoridade, não há liderança. Sem liderança, não há qualidade. Benfica em primeiro lugar - completou Mauro Xavier.

Como foi a confusão?

No minuto 62, com a partida ainda 2 a 0 para o Benfica, Bruno Lage substituiu Orkun Kökçü por Renato Sanches. O meia turco não gostou da alteração e começou a discutir com o treinador a caminho do banco de reservas. No minuto seguinte, Sanches marcou o terceiro das Águias e o comandante aumentou o nível da discussão com o jogador, que ameaçou a deixar o banco de reservas.

Bruno Lage ignora perguntas

Ao ser perguntado sobre a discussão com Kökçü, Bruno Lage ignorou responder sobre o ocorrido e apenas focou em elogiar os jogadores que entraram na partida no segundo tempo.

- O mais importante é elogiar que quem entrou ajudou muito a equipe. O Renato entrou, com gol, deu muita energia. Fizemos seis alterações. O Samuel (Dahl) entrou ao intervalo, deu muita energia. Criamos as oportunidades que devíamos ter criado. Estamos satisfeitos. Começar um jogo ao meio-dia com aquela temperatura foi muito difícil - afirmou Lage.

