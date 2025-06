A goleada de 10 a 0 do Bayern de Munique sobre o Auckland City na primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, elevou o nível de exigência para o Benfica, que enfrenta o clube de futebol amador nesta sexta-feira (20). Ao término do primeiro tempo, o Benfica vencia o jogo por apenas 1 a 0, quando o jogo foi paralisado por alertas climáticos.

O jogo foi para o intervalo e acabou não retornando devido uma forte tempestade. A partida segue paralisada até o momento da publicação desta matéria. ➡️ Siga o tempo real do jogo no Lance! para ficar por dentro das atualizações.

Flórida sofre com instabilidade climática

A Flórida é conhecida por ter um clima bastante instável, especialmente durante o verão (de maio a outubro). Neste período, é comum que os dias comecem ensolarados e depois surjam tempestades no fim da tarde — muitas vezes fortes, com trovões e relâmpagos.

O que diz a Fifa sobre paralisações no Mundial de Clubes?

No artigo 35 do regulamento, que aborda as regras do jogo, a Fifa explica que as paralisações devem acontecer a qualquer sinal de clima extremo. As decisões, portanto, ficam nas mãos da arbitragem, seguindo as leis do comitê médico.

"Condições climáticas extremas podem justificar a implementação de pausas para resfriamento durante a partida, de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Comitê Médico da FIFA e/ou documentados no Manual de Medicina de Emergência do Futebol da FIFA. Tais pausas serão consideradas partida a partida. A responsabilidade pela implementação e controle das pausas para resfriamento é do árbitro."