Possível rival do Flamengo protagoniza discussão com ex-Botafogo; veja vídeo

O Benfica derrotou o Auckland City por 6 a 0, pela segunda rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. Porém, durante a partida, o treinador da equipe portuguesa, Bruno Lage, e o meia, Orkun Kökçü discutiram no banco de reservas após o jogador ser substituído. Além disso, voltaram a bater boca após o terceiro gol das Águias, marcado por Renato Sanches, que entrou no lugar do atleta turco.

Como foi a confusão?

No minuto 62, com a partida ainda 2 a 0 para o Benfica, Bruno Lage substituiu Orkun Kökçü por Renato Sanches. O meia turco não gostou da alteração e começou a discutir com o treinador a caminho do banco de reservas. No minuto seguinte, Sanches marcou o terceiro das Águias e o comandante aumentou o nível da discussão com o jogador, que ameaçou a deixar o banco de reservas.

Veja o vídeo:

Bruno Lage ignora perguntas

Ao ser perguntado sobre a discussão com Kökçü, Bruno Lage ignorou responder sobre o ocorrido e apenas focou em elogiar os jogadores que entraram na partida no segundo tempo.

— O mais importante é elogiar que quem entrou ajudou muito a equipe. O Renato entrou, com gol, deu muita energia. Fizemos seis alterações. O Samuel (Dahl) entrou ao intervalo, deu muita energia. Criamos as oportunidades que devíamos ter criado. Estamos satisfeitos. Começar um jogo ao meio-dia com aquela temperatura foi muito difícil — afirmou Lage.

Bruno Lage é treinador do Benfica (Foto: Alex Grimm/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

BENFICA 6X0 AUCKLAND CITY

2ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO C

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 20 de junho, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Orlando City Stadium, em Orlando (EUA);

🥅 Gols: Di Maria (BEN 44'/1T); Pavlidis (BEN 8'/2T); Renato Sanches (BEN 22'/2T); Barreiro (BEN 35'/2T); Barreiro (BEN 37'/2T); Di Maria (BEN 45+6/2T)

🟨 Cartões amarelos: Carreras (BEN); Kökçü (BEN); Bajrami (BEN)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Salman Falahi

🚩 Assistentes: Ramzan Al Naemi e Majid Al Shammari

🖥️ VAR: Khamis Al-Marri

⚽ESCALAÇÕES

BENFICA (Técnico: Bruno Lage)

Trubin; Barreiro, António Silva, Otamendi, Álvaro Carreras (Dahl); Aursnes (Gouveia), Kökçü (Renato Sanches), Di María, Prestianni (Rêgo), Aktürkoğlu (Schjelderup), Pavlidis (De Vries)

AUCKLAND CITY (Técnico: Paul Rosa)

Garrow; Lagos, Mitchell, Den Heijer (Gray), Boxall, Bell; Zhou (Garriga), Ilich (Manuel), Yoo (Ellis), Zeb (Manickum), Bevan

