O Benfica garantiu uma vitória expressiva por 6 a 0 sobre o Auckland City, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. A partida foi realizada nesta sexta-feira (20), no Orlando City Stadium, nos Estados Unidos. Os gols do triunfo encarnado foram marcados por Pavlidis, Renato Sanches, Di María e Barreiro. Os últimos balançaram as redes duas vezes.

Na segunda rodada do Mundial, o Benfica superou o azarão Auckland City e respirou na tabela. Após empatar com o Boca Juniors na estreia, mesmo carregando o peso do favoritismo, o time português não decepcionou desta vez e assumiu a liderança momentânea do Grupo C.

Benfica x Auckland City: como foi o jogo?

No duelo válido pela segunda rodada do Grupo C, o Benfica vinha com o peso do favoritismo para o confronto contra o Auckland City. Diante disso, a equipe encarnada buscava a vitória e para isso, pressionava forte o time adversário. Entretanto, os neozelandeses não queriam passar pelo trauma de ser goleado de novo, e dessa vez, focaram e se fecharam na defesa.

O destaque no primeiro tempo foi o jovem goleiro Neil Garrow, de apenas 20 anos, estudante em tempo integral e reserva da equipe neozelandesa, que fez defesas importantes e segurou o placar em 0 a 0 por boa parte da etapa inicial. O Auckland City só chegou ao ataque uma vez, sem causar perigo.

A tensão aumentou à medida que o Benfica buscava o gol, com lances ríspidos e tentativas anuladas por impedimento. Quando parecia que o primeiro tempo terminaria zerado, Jerson Lagos cometeu um pênalti nos acréscimos. Di María cobrou com categoria e abriu o placar para os encarnados.

Di Maria celebrando o gol do Benfica contra o Auckland City (Foto: Federico Parra/AFP)

Após uma paralisação de cerca de duas horas e 15 minutos devido a questões climáticas, o jogo recomeçou. O Auckland City voltou mais afiado, e conseguia chegar ao ataque, diferente de como foi no primeiro tempo. Entretanto, um balde de água fria veio aos oito minutos, quando Pavlidis recebeu a bola na entrada da área e fez linda jogada, marcando o segundo do Benfica.

Apesar da vitória, uma cena chamou a atenção. Bruno Lage decidiu substituir Kökçü, que ao sair, discutiu fortemente com o ex-Botafogo. Após os conflitos, a porteira foi definitivamente aberta. Minutos depois, o Benfica fez o terceiro gol com um belo gol de Renato Sanches. Entretanto, devido à discussão, o gol não foi comemorado e o clima na equipe encarnada ficou extremamente hóstil.

O ataque do Benfica, no entanto, não parecia se abalar com a discussão. As mudanças de Bruno Lage fizeram efeito e o setor ofensivo ficou mais ativo. Barreiro conseguiu marcar o quarto dos encarnados, garantindo a goleada. Pouco tempo depois, o meio-campista marcou o segundo, selando o chocolate na segunda rodada do Mundial.

O que vem por aí?

Com a vitória, o Benfica está a um passo da classificação para o mata-mata. A equipe volta a campo na próxima terça-feira (24), às 16h (de Brasília), contra o Bayern de Munique. Já o Auckland City, praticamente eliminado, encara o Boca Juniors no mesmo dia e horário.

✅ FICHA TÉCNICA

BENFICA 6X0 AUCKLAND CITY

2ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO C

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 20 de junho, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Orlando City Stadium, em Orlando (EUA);

🥅 Gols: Di Maria (BEN 44'/1T); Pavlidis (BEN 8'/2T); Renato Sanches (BEN 22'/2T); Barreiro (BEN 35'/2T); Barreiro (BEN 37'/2T); Di Maria (BEN 45+6/2T)

🟨 Cartões amarelos: Carreras (BEN); Kökçü (BEN); Bajrami (BEN)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Salman Falahi

🚩 Assistentes: Ramzan Al Naemi e Majid Al Shammari

🖥️ VAR: Khamis Al-Marri

⚽ESCALAÇÕES

BENFICA (Técnico: Bruno Lage)

Trubin; Barreiro, António Silva, Otamendi, Álvaro Carreras (Dahl); Aursnes (Gouveia), Kökçü (Renato Sanches), Di María, Prestianni (Rêgo), Aktürkoğlu (Schjelderup), Pavlidis (De Vries)

AUCKLAND CITY (Técnico: Paul Rosa)

Garrow; Lagos, Mitchell, Den Heijer (Gray), Boxall, Bell; Zhou (Garriga), Ilich (Manuel), Yoo (Ellis), Zeb (Manickum), Bevan

