Árbitro brasileiro apita Real Madrid x Pachuca no Mundial

O confronto entre Real Madrid e Pachuca será comandado pelo árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel, pela 2ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. O catarinense foi responsável por apitar o duelo entre Manchester City e Wydad Casablanca, vencido pela equipe inglesa.

Em sua estreia, Ramon Abatti Abel teve uma atuação discreta, marcada por 20 faltas no total do jogo e dois cartões aplicados. O brasileiro foi criticado por parte dos ingleses devido ao cartão vermelho aplicado por uma falta grave cometida por Rico Lewis na reta final da partida.

No duelo entre Real Madrid e Pachuca, Vini Jr é o único jogador pendurado pelo lado da equipe espanhola no Mundial. O atleta foi punido com um cartão amarelo diante do Al-Hilal e precisa ficar atento para não desfalcar o elenco de Xabi Alonso contra o RB Salzburg, pela 3ª rodada do Grupo H.

Após o empate na estreia do Mundial de Clubes, o Real Madrid busca sua primeira vitória sob comando do novo treinador e na competição. Os espanhóis ocupam a vice-liderança da chave, mas sonham com a 1ª colocação em busca da vaga às oitavas de final.

