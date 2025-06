Com um jogador a mais desde os 22 minutos do segundo tempo, o Flamengo mostrou sua força e venceu o Chelsea pelo placar de 3 a 1, pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. Nicolas Jackson, atacante do Chelsea, expulso após 4 somente quatro minutos em campo, usou suas redes sociais para se desculpar com o torcedor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- Quero pedir desculpas. Ao clube, à comissão técnica, aos meus companheiros e a todos os torcedores que estão assistindo, eu decepcionei vocês. Outro cartão vermelho… e, sinceramente, estou com muita raiva de mim mesmo. Trabalho duro todos os dias para ajudar o time a não nos colocar nesse tipo de situação. Ainda não entendo completamente como isso aconteceu. Mas uma coisa é clara: não foi intencional. Apenas um momento futebolístico que deu errado. Sem desculpas. Assumo total responsabilidade. Vou refletir, vou crescer e voltarei mais forte para o emblema e para todos que acreditam em mim. Desculpe. Desculpe. Desculpe - escreveu o jogador do Chelsea em seu Instagram.

➡️ Eterno 27: O dia em que Bruno Henrique fez história – mais uma vez – pelo Flamengo

Próximos passos do Flamengo?

Com as vitórias do Flamengo sobre o Esperánce (2x0) e o Chelsea (3x1), a equipe carioca está classificada em primeiro lugar do Grupo D. Na liderança, o Rubro-Negro desvia possivelmente de encarar o Bayern de Munique nas oitavas de final e poderá encarar o Benfica ou o Boca Juniors na próxima fase.

continua após a publicidade