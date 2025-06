John Kennedy é uma das esperanças do Pachuca no Mundial de Clubes. O brasileiro, ex-Fluminense, está disponível para o técnico Jaime Lozano no duelo com o Real Madrid, neste domingo (22), pela segunda rodada do Grupo H da competição.

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid e Pachuca se enfrentam no Mundial em meio a começo de trabalhos

➡️ Real Madrid terá que superar Kennedy’s brasileiros nos EUA para avançar no Mundial

A missão complicada diante dos Merengues não assusta o atacante, que foi reserva na estreia, em derrota diante do RB Salzburg por 2 a 1. Em entrevista ao "ge", John, emprestado pelo Tricolor aos Tuzos, manteve abertas as possibilidades de derrubar o gigante espanhol.

continua após a publicidade

- Quando se trata de futebol, tudo pode acontecer. No futebol não existe impossível. É um grupo difícil, mas nossa equipe também é boa, tem bons jogadores. Acho que vamos surpreender muita gente. Nosso time tem condições de se classificar e é o que vamos buscar. Classificar, chegar o mais longe possível e quem sabe ser campeão. É sonho - afirmou o atleta.

➡️ Real Madrid toma decisão sobre uso de Mbappé no Mundial de Clubes

Diante dos austríacos, JK, como é conhecido, entrou aos dez minutos do segundo tempo, no lugar do volante Pedraza, na volta da paralisação de cerca de 1h30 devido ao mau tempo nos Estados Unidos. Em seu primeiro lance, o camisa 10 sofreu a falta convertida em gol por Bryan González, e foi elogiado pela atuação nos minutos seguintes, embora não tenha conseguido reverter o placar negativo. Sua titularidade diante do Real não está garantida, mas é provável que uma oportunidade seja concedida.

continua após a publicidade

- Tudo é uma oportunidade. Acho que é uma oportunidade de fazer o que a gente ama contra grandes craques. É a chance de mostrar que eu também posso ter meu nível contra eles, não importa que é o Real Madrid. A gente respeita, mas respeita indo para cima. Eu vou para mostrar meu talento, mostrar o nível que eu tenho e que eu tenho capacidade de jogar na Europa - declarou.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

John Kennedy é uma das esperanças do Pachuca diante do Real Madrid, no Mundial de Clubes (Foto: Dylan Buell/Getty Images via AFP)

✈️ Adversário do Real Madrid no Mundial, JK mudou de destino em 2023

John Kennedy poderia estar vestindo a camisa do Fluminense no Mundial. O centroavante foi emprestado em janeiro por não fazer parte dos planos de Mano Menezes, e virou referência no futebol mexicano. Mas foi dele, em novembro de 2023, o gol que colocou a equipe tricolor na competição, quando registrou o tento do título da Libertadores sobre o Boca Juniors.

- Não sabia como tinha sido importante (o gol da final). Acho que depois de alguns meses, principalmente depois do ano de 2024 do Fluminense, eu entendi e vejo que estou na história do clube. Vejo que muitas pessoas ainda têm carinho por mim por conta do gol, isso me deixa muito feliz - analisou o atacante.

➡️ Real Madrid x Pachuca: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelo Mundial de Clubes

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!

A bola rola para Real Madrid e Pachuca neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte (EUA). Quem vencer fica mais perto da vaga no mata-mata, que deve ser decidida na última rodada do Grupo H, na quinta-feira (26).